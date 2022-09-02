РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ САКСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ АО КРЫМТЭЦ ПОПРОСИЛИ ПОМОЩИ У ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ

На встрече с трудовым коллективом филиала АО КРЫМТЭЦ Сакские тепловые сети жители города Саки и окрестных сёл обратились к депутату ГД РФ Юрию Синельщикову с просьбой помочь решить ряд вопросов, которые уже много лет не может решить местная власть. Например, по обращению жителей города Саки, более 83-х частных домов на одной из центральных улиц города не имеют канализации. В соседнем селе Валентиново жители жалуются на проблему с дорогами.
"Благодарен вам за оказанное доверие. Все поступившие вопросы возьму на контроль. Те, кто не успел задать вопросы, присылайте мне на электронную почту, либо пишите письма по адресу: 103265, Москва, ул. Охотный ряд, дом 1, Государственная Дума РФ, фракция КПРФ на имя Синельщиков Ю. П. - сказал депутат Госдумы РФ. - Кроме того, сегодня мы узнали,что над КРЫМТЭЦ нависла угроза. Официальное заявление получил. Буду заниматься этим вопросом. Могу гарантировать, что законность мы обеспечим".
Напомним, что Юрий Петрович Синельщиков является куратором Крымского региона по работе с избирателями. Юрий Петрович всегда вникает в обращения граждан и внимательно относится к решению их проблем.
В свою очередь, первый секретарь Комитета КРО КПРФ Сергей Богатыренко поддержал Юрия Петровича в том,что все письма, которые поступят от избирателей, будут рассмотрены и направлены в работу. Также Богатыренко призвал собравшихся более активно писать о своих проблемах, чтобы депутаты могли более детально разобраться в каждой конкретной ситуации и помогли в их решении.
"Надеюсь, что те проблемы, о которых мы сегодня узнали, в том числе и проблемы предприятия, не отразятся на коллективе. Мы приложим все усилия, чтобы разогнать тучи, которые сейчас нависли над предприятием" - подчеркнул Сергей Богатыренко.
По словам начальника филиала АО КРЫМТЭЦ Сакские тепловые сети Дмитрия Кошевого данное предприятие является пилотным проектом, успешно работающим в современных условиях.
Депутат Госдумы поинтересовался, на каком оборудовании работает предприятие и не повлияди ли санкции на его работу.
"Всё оборудование использующееся на предприятии российского производства, например: газовые турбины - пермского завода. В процессе эксплуатции с 2020 года показали себя отлично. Всю мощность предприятия обеспечивают 6 газовых турбин. Современное оборудование позволяет вырабатывать энергию с наименьшими потерями", - уточнил Дмитрий Кошевой.
По словам главного инженера АО КРЫМТЭЦ Алексея Лукиных, на предприятии работает более 260 человек и, благодаря современному оборудованию, смена из 25 человек позволяет обслуживать станцию целиком.
Напомним, что в Сакском районе данная ТЭЦ является одним из крупных предприятий, дающих работу местным жителям.