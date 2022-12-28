Фотовыставка к 100-летию СССР

В Симферополе открылась фотовыставка, посвященная 100-летию со дня основания Союза Советских Социалистических Республик.
Более 30 работ представлены в помещении Крымского регионального отделения КПРФ.
"На снимках запечатлены и торжественные мероприятия и важные встречи и события, в которых принимали участие, а самое главное организовывали наши товарищи. Это часть нашей жизни и мы хотим показать ее другим", - рассказала секретарь по партийно-организационной работе КРО КПРФ Екатерина Евсеенкова.
Торжественное открытие фотовыставки состоялось накануне и, как отметил первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко, такие выставки не только показывают нашу работу, рабочие и праздничные моменты, это объединяет людей, дает возможность взглянуть на себя со стороны, понять и принять то, что это уже стало частью истории нашей большой страны.