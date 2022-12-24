Г.А. Зюганов об итогах работы и планах на будущий год в интервью телеканалу «Россия 24»

Во вторник, 27 декабря, на телеканале Россия 24 вышло в эфир интервью с Председателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым. Лидер коммунистов подвел итоги года и указал на основные направления деятельности в ближайшей перспективе.
Говоря о работе фракции КПРФ в Государственной Думе, Геннадий Андреевич подчеркнул, что 2022 год был знаменателен двумя ключевыми событиями: празднованием 100-летия СССР и событиями на Украине. Относительно последних он отметил: "Специальная военная операция направлена на спасение Русского мира". В связи с этим лидер коммунистов обозначил основную направленность работы парламентариев на помощь в борьбе с внешними и внутренними угрозами.
При этом Г.А. Зюганов акцентировал внимание на необходимости всестороннего развития экономики страны для успешного завершения спецоперации. Он отметил, что коммунисты активно работают в этом направлении: помимо ряда законодательных инициатив, ведется обобщение исторического опыта и опыта народных предприятий. "Без победы над нацизмом и фашизмом на Украине мира быть не может", - заключил Председатель ЦК КПРФ.
Затем Геннадий Андреевич рассказал о помощи, оказываемой КПРФ Донбассу и воссоединенным с РФ территориям. Он напомнил о том, что КПРФ направила в помощь Новороссии уже 104 гуманитарных конвоя. Кроме того, Компартия продолжает принимать детей из пострадавших регионов, организуя для них реабилитацию и культурную программу. "Эту работу нужно продолжать", - отметил лидер коммунистов.
Г.А. Зюганов сообщил о том, что вновь присоединенные территории регулярно посещаются делегациями КПРФ, ведущими благотворительную и культурно-просветительную работу, помогающими в организации партийных отделений. Также большое внимание Компартия уделяет содействию ВПК, без развития которого невозможна победа.
Геннадий Андреевич отметил, что сегодня, как никогда, требуется консолидация общества. Он указал на необходимость борьбы с "пятой колонной", открыто поддерживающей нацистов и предающих свою страну.
Подчеркнув, что правительство Мишустина активизировало работу по развитию экономики, лидер коммунистов обратил внимание на отставание в темпах развития страны. Он призвал приложить усилия для внедрения новых технологий, а также содействовать развитию науки и образования. Геннадий Андреевич поддержал идею разработки нового учебника истории.
Председатель ЦК КПРФ заявил о необходимости формирования бюджета
развития, для чего Компартией разработаны все необходимые законопроекты.
"Нужен новый курс - курс социализма и справедливости", - сказал он.