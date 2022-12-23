ПОДАРКИ ДЕТЯМ

Накануне Дня святого Николая группа добровольцев, вместе с нашим товарищем Эдуардом Мищуном, собрала и доставила детям-сиротам новогодние подарки и другие гуманитарные грузы.
Добровольцы посетили города Донецк, Шахтерск и Харцызск.
«Утро началось с поездки в Донецк с подарками для детей сотрудников полиции, которые так же, как и военные, несут службу и поддерживают порядок в городах, не смотря на обстрелы. Нам выдали сопровождение и еще немного поругали, что ездим без бронежилетов, касок и индивидуальных аптечек. Слава Богу ничего из этого не понадобилось, — рассказал Эдуард Мищун. — В Шахтерске приехали в дом деток-инвалидов, условия благоприятные, как дома, уют и теплота. Нас детки ждали три часа, пока мы до них добирались (дороги очень плохие, да и без навигации плохо), даже не ложились в обед на тихий час. Детки рады всем гостям, кто к ним приезжает, ведь им так хочется тепла, любви, радости. Ну и, конечно же, нашего внимания. Им приятно, что о них помнят и заботятся».
Затем отправились в Шахтерскую санаторную школу-интернат № 15, но, по словам Эдуарда, деток там, к сожалению, не застали, однако все подарки и привезенную помощь передали руководству учреждения.
После ребята приехали к детишкам, живущим в Харцызском социальном центре. Там воспитываются 25 деток, попавших в сложную жизненную ситуацию.
В момент, когда волонтеры собирались вручить детям подарки, в центре выключили электричество, но руководство учреждения не растерялось, да и дети готовились к встрече гостей заранее: учили стихи и ставили номера.
«Не успели мы приехать, как отключили свет. Но детки нас ждали и готовились. Рассказывали нам стишки и даже подготовили нам музыкальный номер», — рассказал Эдуард Мищун.
Как сказала руководитель центра, отсутствием света их не напугать, поэтому были включены фонари и детки порадовали волонтеров своими выступлениями. Те же в свою очередь вручили каждому мальчику и девочке подарки: сладости, игрушки, фрукты. Многое из необходимого было передано волонтерами руководству центра для улучшения жизни детей.
Руководство и сотрудники детских учреждений от всего сердца поблагодарили всех, кто принимал участие в сборе подарков и гуманитарной помощи для детей.