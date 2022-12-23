Сергей Богатыренко: Как же страшно далеки они от народа

Каждый новый год мы надеемся, что следующий будет легче. Но получается как-то все наоборот: все последующие годы выдаются более тревожными. Только мы с вами пережили коронавирусные ограничения, как началась спецоперация, которая также затронула практически каждого жителя нашей страны. И в этих быстро развивающихся условиях мы как никогда должны уметь быстро перестраиваться под те события, которые посылает нам сегодняшнее время. Но глядя на то, как формируется основной финансовый документ полуострова, отчетливо понимаешь, что власть перестраиваться под новые вызовы не собирается. Их устраивает сложившееся положение: Москва присылает огромные финансовые средства, а они «осваивают» их в своих интересах. Я не вижу у партии власти перспективного видения развития нашей республики.
Взять хотя бы бюджет, который был принят ранее. Несмотря на то, что по этому финансовому документу республика будет работать последующий год (а сейчас бюджеты принимаются на три года), для меня стало полным удивлением, почему наш бюджет, как под копирку переписан с бюджетов двух предыдущих лет. Крымский бюджет мирного времени ничем не отличается от бюджета коронавируснового года и ничем не отличается от сегодняшнего, который принимается в разгар проведения специальной военной операции.
А ведь сейчас как никогда нужна дополнительная поддержка промышленным предприятиям, необходимо перераспределение средств на те направления, которые напрямую либо косвенно помогают решению задач при проведении СВО. Тем более многие из них итак попали под санкционные ограничения.
Но разве единороссам есть дело до умирающей крымской промышленности? Депутаты от партии власти думают только об «освоении» бюджетов своими «карманными» подрядными организациями, постоянно перекладывающими асфальт, плитку, бордюры и прочее.
Бюджет, который приняли в этом году, это бюджет проедания, который не приближает республику и крымчан к самодостаточности и финансовой независимости. Те социальные объекты, которыми так гордятся «единороссы», в будущем станут дополнительной нагрузкой на и без этого дотационный бюджет. Фракция КПРФ неоднократно поднимала вопрос о необходимости финансирования промышленных предприятий, которые и должны пополнять львиную долю бюджета. Но у главного крымского «единоросса» другое видение по данному вопросу: развитие предприятий — задача бизнеса, а не государства.
Коммунисты считают иначе. Депутаты фракции КПРФ посетили ряд промышленных предприятий Крыма, руководство и коллективы которых в один голос говорят, без государственной поддержки им не выжить. Первое, что нужно крымским предприятиям, это государственный заказ на их продукцию. Второе, это финансовая помощь на обновление основных средств производства, на которое требуется сотни миллионов рублей. Нищие крымские предприятия не в состоянии вкладывать такие средства в свою модернизацию. Хочу еще раз напомнить, что развитие предприятий — это создание новых рабочих мест, дефицит которых будет увеличиваться в связи с увеличением количества переселенцев. Но уровень жизни крымчан партию власти не волнует.
Это доказывает и принятие закона «О замораживании выплат по жилищным сертификатам до 2030 года». И хотя КПРФ продолжает бороться, мы же все понимаем, что крымские молодые семьи не увидят этих выплат уже никогда. А ведь они так необходимы, и бюджет в состоянии полностью покрыть потребность в данных сертификатах. Но, видимо, у прозаседавшихся единороссов нет проблем с жильем, как впрочем, наверное, и с совестью.
Напомню, по статистике половина браков распадается уже в первые годы. Основной причиной этого является проблема с жильем и отсутствием стабильной работы.
Жаль, что те, кто должен выполнять указы президента, в том числе и о демографическом росте и создании новых рабочих мест, даже не слышат его. Владимир Ильич Ленин был прав, говоря про дворян-декабристов: «Как же страшно далеки они от народа». И эти его слова во всей красе характеризуют нынешних «единороссов».
Сергей Богатыренко, депутат Госсовета Республики Крым,
первый секретарь КРО КПРФ