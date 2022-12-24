Как живут крымчане

Многие, впервые приезжая на Крымский полуостров, с восхищением говорят местным жителям, что они живут в раю. Понять их можно — великолепные горные и степные пейзажи, теплое море, тенистые парки, море зелени, цветов — и все это почти круглый год. Крымчане, конечно же, любят свой полуостров, но в их жизни все совсем не так радужно, как это кажется тем, кто приезжает в Крым на отдых. Лучше всего об этом расскажут сухие цифры статистики — в них нет места чувствам, только факты. И это еще один повод для того, чтобы увидеть жизнь крымчан изнутри.
Сколько зарабатывают
Средняя зарплата крымчан, по данным Крымстата, за сентябрь 2022 года составила 41 416 рублей. За период с января по сентябрь этого года цифры иные — 39 855 рублей. Разницу в доходах крымчан ведомство не объясняет, но мы, местные жители, можем сказать, что летом доходы слегка поднимаются из-за курортного сезона, но это касается не всех. Впрочем, данные по зарплате Крымстат публикует до вычета налогов, а если отнять те самые 13 %, то по факту в среднем каждый крымчанин получил в этом году менее 35 тыс. рублей в месяц.
Средние цифры по России выглядят иначе. По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата россиянина за 3 квартал 2022 года составила 61 385 рублей. Если отнять налог, то получим немногим более 53 тысяч рублей в месяц, т. е. больше чем в полтора раза, чем у крымчан. Лидерами по зарплатам выступают Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Москва и Магаданская область — у них более 100 тыс. рублей в месяц. Аутсайдерами по среднемесячным зарплатам, уровень которых ниже крымских, являются практически все области средней полосы России, Алтайский край, Ингушетия, Дагестан, Чечня, Мордовия — у них от 31 до 37 тыс. в месяц (без вычета налогов).
Думаете крымчане ленивы и не желают работать? Совсем нет. Статистика и тут нам дает четкий ответ: уровень безработицы в Крыму с 1 квартала 2022 года до 3 квартала снизился на 2,2 % и составил всего-то 3,9 % безработных.
Поесть или попить
Теперь посмотрим, насколько подорожали продукты питания. Возьмем, к примеру, молоко, яйца, хлеб, курицу и картофель. С конца августа этого года молоко, по данным Крымстата, подорожало в среднем на 2,31 рубля за литр, десяток яиц стал дороже на 20,23 рубля, хлеб из ржаной муки подорожал на 97 копеек, а из пшеничной подешевел на 25 копеек, куры охлажденные и замороженные опустились в цене на 1,95 рубля, картофель стал дороже на 7,68 рубля за килограмм. В принципе, тенденция понятна, если что-то дешевеет, то на копейки, а если дорожает, то на рубли. Да и позиций с уменьшением цены в статистике намного меньше, чем тех, которые ползут вверх, тем более, что это касается не только продуктов питания, но и товаров первой необходимости, одежды и обуви, хозяйственных товаров, услуг, в том числе и ЖКЖ, тарифы на которые повысили на 11,4 % с 1 декабря. Кстати, повышение услуг ЖКХ произошло уже во второй раз в этом году. Что же касается повышения доходов граждан… Ну, вы поняли.
Кстати, все тот же Крымстат подсчитал, что расходы населения совсем не так уж и велики. За 2021 год, по их данным, потребительские расходы в расчете на душу населения с учетом объема платных услуг, оборота розничной торговли и оборота общественного питания составили 22 649 рублей. Вроде бы, все должно быть хорошо — заработали 35 тыс. рублей, потратили 22, еще и остаться должно. Но основным показателем достойного уровня жизни людей всегда являлось качество питания, а вот здесь не все так гладко. Статистика нам четко дает понять, что с 2015 года по всем пунктам основных продуктов питания (хлеб, овощи, фрукты, яйца, молочные продукты, рыба, масло растительное, сахар) потребление снизилось. Только потребление мяса и мясопродуктов может похвастать повышением показателей на 8,7 %. Говорит это об одном — количество получаемых населением продуктов питания, их пищевой ценности и энергетических калорий снизилось, где-то на долю процента, а где-то и на десятки. Что мы получим в результате, думаем, говорить не стоит. Но стоит напомнить об этом тем, кто решил, что МРОТ в 15 279 рублей — это достаточное вознаграждение для человека, работающего полный рабочий день, и ему хватит денег и на еду, и на одежду, и на оплату жилья, и в театр пойти.
Жилье мое
Кстати, цены на жилье в Крыму, одни из самых высоких в России, в отличие от зарплаты. По данным ресурса Дом. рф, цена за квадратный метр вторичного жилья в Симферополе составляет 118 595 рублей, в Ялте — 232 531 рубль, а в Феодосии — 107 305 рублей. Причем цена и спрос в последнее время несколько упали на вторичное жилье в Симферополе и Ялте, а вот в Феодосии спрос и цена поднялись на 14 %. Для сравнения, в Москве квадратный метр вторичного жилья стоит 364 793 рубля, а в Московской области — 161 327 рублей. В новостройках квадратные метры стоят процентов на 10–15 дороже.
О ценах на земельные участки, а также суммы, которые нужно будет потратить на то, чтобы построить дом, подключиться к коммуникациям и прочее, думаем, говорить не стоит. В Крыму нередки случаи, когда подключения к электросетям ждут годами. Вода, газ и канализация — это вообще вопрос отдельный, так же как и дороги, и уличное освещение — в новой индивидуальной жилой застройке их ждут десятилетиями.
Впрочем, всегда можно снять жилье. Так поступают многие местные жители, не имея возможности купить или построить собственное жилье. Но эта радость тоже доступна не всем — цены на съемное жилье кусаются, а в курортных городах чаще всего можно снять его только в межсезонье, в остальных можно и круглогодично. За месяц проживания в одно-двухкомнатной квартире или времянке в месяц придется выложить от 20 до 30 тысяч рублей, включая оплату коммунальных расходов. То есть по факту, семья из двух взрослых работающих человек одну зарплату отдает за жилье, а на вторую пытается жить комфортно и весело. Возможно, по этой причине пары стали не так часто стремиться оформить свои отношения официально. А из тех крымчан, кто все же решился вступить в брак, более половины разводятся в течение первого года.
Завершая этот небольшой обзор, отметим, что красивые природные виды и мягкий климат, конечно же, компенсируют общий уровень удовлетворенности жизнью крымчан. Однако, к сожалению, многие из них могут позволить себе любоваться этими красотами только по телевизору.
Лилия Косса