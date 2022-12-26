Комсомольские будни и праздники

25 декабря члены Керченского городского отделения ЛКСМ, провели итоговое отчетное комсомольское собрание.
Все проходило как в старые, добрые времена, начали с политинформации, потом отчет о проделанной работе, планы на будущий год, продолжили песнями советского времени, ну и, конечно же, сладкий стол с тортиками, конфетами, чаем, лимонадом, - рассказала первый секретарь Керченского ГОКПРФ Марина Милютина. – Ребята очень благодарили старших товарищей из Керченского городского отделения КПРФ, которые подарили им праздник».
Большую благодарность также выражаем коммунисту Дмитрию Ивановичу Кармен за роль «Деда Мороза» на этом замечательном мероприятии.
Кроме того, комсомольцы приняли решение на увеличение рядов ЛКСМ путем привлечения всех своих друзей и знакомых.
Пресс-служба Керченского ГО КПРФ