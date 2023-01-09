Сергей Богатыренко: "Статистика, в отличие от министра, не врёт!"

Депутат Госсовета Республики Крым, первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко прокомментировал ситуацию с доходами крымских предприятий.
— По информации РИА Новости Крым, убытки крымских предприятий
с января по сентябрь 2022 года выросли более чем на четверть и
превысили 12 млрд рублей! Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
сообщила замруководителя Крымстата по Крыму и Севастополю Людмила
Петруненко.
А как же бравурные речи министра финансов Республики Крым Ирины Кивико на бюджетных слушаниях? Которая с трибуны убеждала присутствующих депутатов, в том, что экономика растет и крымские предприятия развиваются немыслимыми темпами.
Но факты вещь упрямая! И спустя буквально месяц статистика выдает неутешительные цифры, что доля убыточных предприятий в Крыму составила 35,6%. Более трети!
Вот вам и реальная картина происходящего, о которой депутаты-коммунисты говорят уже не первый год. Что развитие промышленных предприятий без государственной поддержки невозможно. Но власть в лице «Единой России» не слышит и не хочет поддерживать крымские предприятия, отдавая их судьбу на откуп «рынку».
Посещая многие крымские предприятия и общаясь с их руководством и трудовыми коллективами, мы, коммунисты слышим один крик о помощи: крымским предприятиям нужна государственная поддержка не столько в финансовом вопросе, сколько в гарантированном заказе на их продукцию! Парадокс в том, что у работников предприятий есть и желание, и возможность работать и производить, но вот у крымской власти нет ни политической воли, ни желания им помогать. А зачем? Для них деньги сыпятся прямо с неба.
В год столетия образования СССР мы должны помнить, что былое величие Советского Союза опиралось, в том числе и на мощь промышленного комплекса. И сегодня мы должны пользоваться советским опытом. Только опираясь на программу КПРФ, наша страна может выйти из сложившегося кризиса.