Своим — помогаем!

Идет второй год специальной военной операции по освобождению Украины от фашистской нечисти. Крымчане, спасенные в 2014 году от бандеровской оккупации, как никто другой понимающие, что она несет народу, в подавляющем своем большинстве не просто поддержали благородную миссию наших Вооруженных сил и ополченцев Донбасса, но и активно включились в борьбу со злом согласно испытанному временем лозунгу: «Все для фронта, все для Победы!»
Среди них и коммунисты Большой Алушты, включившиеся с первых
дней спецоперации в широкий круг акций, направленных на поддержку наших воинов
в зоне СВО. Они принимают активное участие в городских и республиканских акциях
по сбору средств и комплектации гуманитарных грузов для жителей освобожденных
районов Украины и бойцов нашей армии.
В ходе городской акции «Подари ребенку книгу» была собрана и
передана в Херсонскую область партия патриотической художественной литературы
русских и советских классиков. В зону боевых действий направляются посылки и
передачи с продуктами, техническими средствами, лекарственными препаратами и
медицинскими принадлежностями для бойцов, нуждающихся во врачебной помощи в
результате ранения и болезни.
Среди непосредственных участников СВО, в частности в г.
Мариуполе, алуштинские коммунисты Валентин и Александр Русаковы (отец и сын).
Уже несколько месяцев, испытывая на себе все тяготы и
лишения службы, находится в зоне боевых действий врач Алуштинской Центральной
городской больницы Александр Тимошенко. Первоначально в одной из самых горячих точек
— Изюмское направление (Харьковская область), в настоящее время в Запорожской
области. Всего на несколько дней, в связи с ухудшением состояния здоровья, приехал
под Новый год в родной город и, не завершив реабилитацию, вновь вернулся к
своим боевым товарищам. В короткий период пребывания в Алуште, на встречах с
однопартийцами и горожанами рассказал о ходе СВО, которая, и это мы не
скрываем, проходит тяжело, с неизбежными человеческими потерями, но с твердой
убежденностью в нашей правоте и неизбежности ее успешного завершения. Нашим бойцам,
как подчеркивает Александр Иванович, не занимать силы духа и веры в победу.
Сбор материальной помощи воинам-освободителям продолжается.
Принято решение собранные денежные средства и медикаменты передавать
непосредственно формирующему заявки и знающему о насущных нуждах передовой
Александру Тимошенко для конкретного госпиталя.
Коммунисты Алушты, как и большинство ее жителей, как все
наши воины, твердо верят в победу над объединенными силами Европы во главе с
США, стоящими за спиной антинародного киевского режима. И вновь свершится то, о
чем в начале Великой Отечественной войны советского народа против фашистской Германии
сказал наш верховный главнокомандующий: «Наше дело правое! Враг будет разбит!
Победа будет за нами!»
Первый секретарь Алуштинского ГК КПРФ А. Н. Шавель