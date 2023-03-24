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пятница, 24 марта 2023 г.

Своим — помогаем!

Идет второй год специальной военной операции по освобождению Украины от фашистской нечисти. Крымчане, спасенные в 2014 году от бандеровской оккупации, как никто другой понимающие, что она несет народу, в подавляющем своем большинстве не просто поддержали благородную миссию наших Вооруженных сил и ополченцев Донбасса, но и активно включились в борьбу со злом согласно испытанному временем лозунгу: «Все для фронта, все для Победы!»

Среди них и коммунисты Большой Алушты, включившиеся с первых дней спецоперации в широкий круг акций, направленных на поддержку наших воинов в зоне СВО. Они принимают активное участие в городских и республиканских акциях по сбору средств и комплектации гуманитарных грузов для жителей освобожденных районов Украины и бойцов нашей армии.

В ходе городской акции «Подари ребенку книгу» была собрана и передана в Херсонскую область партия патриотической художественной литературы русских и советских классиков. В зону боевых действий направляются посылки и передачи с продуктами, техническими средствами, лекарственными препаратами и медицинскими принадлежностями для бойцов, нуждающихся во врачебной помощи в результате ранения и болезни.

Среди непосредственных участников СВО, в частности в г. Мариуполе, алуштинские коммунисты Валентин и Александр Русаковы (отец и сын).

Уже несколько месяцев, испытывая на себе все тяготы и лишения службы, находится в зоне боевых действий врач Алуштинской Центральной городской больницы Александр Тимошенко. Первоначально в одной из самых горячих точек — Изюмское направление (Харьковская область), в настоящее время в Запорожской области. Всего на несколько дней, в связи с ухудшением состояния здоровья, приехал под Новый год в родной город и, не завершив реабилитацию, вновь вернулся к своим боевым товарищам. В короткий период пребывания в Алуште, на встречах с однопартийцами и горожанами рассказал о ходе СВО, которая, и это мы не скрываем, проходит тяжело, с неизбежными человеческими потерями, но с твердой убежденностью в нашей правоте и неизбежности ее успешного завершения. Нашим бойцам, как подчеркивает Александр Иванович, не занимать силы духа и веры в победу.

Сбор материальной помощи воинам-освободителям продолжается. Принято решение собранные денежные средства и медикаменты передавать непосредственно формирующему заявки и знающему о насущных нуждах передовой Александру Тимошенко для конкретного госпиталя.

Коммунисты Алушты, как и большинство ее жителей, как все наши воины, твердо верят в победу над объединенными силами Европы во главе с США, стоящими за спиной антинародного киевского режима. И вновь свершится то, о чем в начале Великой Отечественной войны советского народа против фашистской Германии сказал наш верховный главнокомандующий: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!»

Первый секретарь Алуштинского ГК КПРФ А. Н. Шавель