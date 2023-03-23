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четверг, 23 марта 2023 г.

Очередной номер газеты «Коммунист Крыма» уже у наших подписчиков

 Дорогие читатели!

Поздравляем вас с девятой годовщиной вхождения Крыма и города Севастополя в состав России! За это время для благоустройства и решения множества экономических и социальных проблем Республики было сделано немало. Однако не все так хорошо, как можно подумать, изучая отчеты чиновников разного ранга.  О том, как сейчас живет Крым, какие настроения у его жителей, что сделано, а что, увы, так и осталось только на уровне обещаний, рассказал первый секретарь Комитета Крымского регионального отделения Коммунистической партии Российской Федерации Сергей Богатыренко.

Продолжая тему о развитии Крыма, руководитель Ассоциации поддержки производства кормоуборочной и зерноуборочной техники РК Василий Саенко рассказал о реальном положении дел в сельскохозяйственной отрасли республики. Простой сравнительный анализ показателей Республики Крым и Крымской области, наглядно показывает, насколько глубоко просел этот сектор экономики. О причинах и путях решения данной проблемы читайте в нашем материале «Сельскому хозяйству Крыма нужны хозяйственники».

Также расскажем вам о том, какие права имеет потребитель, то есть каждый из нас с вами. Кто должен платить за случайно разбитый в магазине товар, имеют ли право маркетплейсы брать с вас деньги за возврат товара? Комментарии эксперта и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Проводимая на Украине СВО показала, как много в нашей стране настоящих защитников Отечества, готовых отстаивать нашу Родину, и тех, кто готов им помогать. Коммунисты Алушты активно включились в работу и на передовой, и тылу. Их девиз: «Все для фронта! Все для Победы!»

Помимо этого на страницах свежего номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.

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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»

Читать номер https://vk.com/kommunist_kr?w=wall-210752093_1079