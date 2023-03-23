Очередной номер газеты «Коммунист Крыма» уже у наших подписчиков

Дорогие читатели!
Поздравляем вас с девятой годовщиной вхождения Крыма и города Севастополя в состав России! За это время для благоустройства и решения множества экономических и социальных проблем Республики было сделано немало. Однако не все так хорошо, как можно подумать, изучая отчеты чиновников разного ранга. О том, как сейчас живет Крым, какие настроения у его жителей, что сделано, а что, увы, так и осталось только на уровне обещаний, рассказал первый секретарь Комитета Крымского регионального отделения Коммунистической партии Российской Федерации Сергей Богатыренко.
Продолжая тему о развитии Крыма, руководитель Ассоциации
поддержки производства кормоуборочной и зерноуборочной техники РК Василий
Саенко рассказал о реальном положении дел в сельскохозяйственной отрасли
республики. Простой сравнительный анализ показателей Республики Крым и Крымской
области, наглядно показывает, насколько глубоко просел этот сектор экономики. О
причинах и путях решения данной проблемы читайте в нашем материале «Сельскому
хозяйству Крыма нужны хозяйственники».
Также расскажем вам о том, какие права имеет потребитель, то
есть каждый из нас с вами. Кто должен платить за случайно разбитый в магазине
товар, имеют ли право маркетплейсы брать с вас деньги за возврат товара?
Комментарии эксперта и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
Проводимая на Украине СВО показала, как много в нашей стране
настоящих защитников Отечества, готовых отстаивать нашу Родину, и тех, кто
готов им помогать. Коммунисты Алушты активно включились в работу и на
передовой, и тылу. Их девиз: «Все для фронта! Все для Победы!»
Помимо этого на страницах свежего номера мы рассматриваем и
другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего полуострова и страны в
целом, читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали
правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.
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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»
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