Город воинской славы - Феодосия принял эстафету союзно-патриотического проекта «Наша Великая Родина», посвящённую 78-й годовщине Победы СССР над нацисткой Германией.
Мероприятие прошло в торжественной обстановке, жители города проявляли живой интерес и своим активным участием поддержали феодосийских коммунистов и участников марша-эстафеты.
Коммунисты возложили цветы к Вечному огню, развернули масштабную копию Знамени Победы и отдали дань уважения героям-защитникам, прогремевшим над центральной городской площадью троекратным "УРА"!
далее участники марша отправились в город-герой Керчь, где керченские коммунисты, ветераны и молодёжь возложили цветы к Вечному огню в сквере Славы. С приветственным словом выступил первый секретарь Крымского Рескома КПРФ Сергей Богатыренко.
Участники мероприятия поднялись по легендарной Митридатской лестнице к обелиску Славы, где традиционно развернули Знамя Победы.
«Мы низко кланяемся героям-освободителям, отдавшим свои жизни ради Победы в Великой Отечественной войне. Мы отдаем честь всем участникам СВО, которые сегодня защищают нашу Родину под красным Знаменем Победы, как и их деды в победном 45-ом», - обратился к участникам акции Сергей Богатыренко.
Из Керчи участники союзно-патриотического проекта «Наша Великая Родина» отправились в Краснодарский край. Крымские коммунисты с честью передали эстафету своим товарищам. Маршу еще предстоит посетить более ста городов и завершить свою миссию на главной площади нашей страны - 9 Мая в День Победы.
За Россию!
За Победу!
За Союз Братских народов!
За нашу Великую Родину!
Смотреть фотоhttps://vk.com/kommunist_kr?w=wall-210752093_1080