Увековечили память о ветеране партии

30 марта в Симферополе на здании Дома профсоюзов открыли мемориальную доску ветерану партии Арбузову Валерию Дмитриевичу.
Его работа в Крыму началась с пионер-вожатого в лагере «Артек», большую часть жизни он посвятил партийной работе и работе в профсоюзе.
Валерий Дмитриевич был заслуженным партийным и комсомольским работником. За время работы в партии он воспитал целую плеяду прекрасных руководителей, многие из которых присутствовали на сегодняшнем мероприятии. Они развивали и развивают Крым по всем направлениям сельскохозяйственной промышленности, строительства, здравоохранения и другие.
На мероприятии выступил первый секретарь Крымского рескома КПРФ – Богатыренко Сергей Васильевич.
«Дорогие друзья! Прежде всего хочу поблагодарить организаторов – комитет профсоюзов за то, что мы сегодня увековечили память Арбузова Валерия Дмитриевича – Человека с большой буквы! Он дал путевку в жизнь многим заслуженным руководителям Республики Крым, которые посвятили себя развитию нашего полуострова. Важно и сегодня продолжать благородное дело Валерия Дмитриевича, подготавливать кадры и отстаивать интересы человека-труда, чем сегодня и занимается коммунистическая партия в Крыму» - резюмировал Сергей Васильевич.
Также Саенко Василий Николаевич - первый секретарь Симферопольского горкома КПРФ отметил в своём выступление о судьбоносной роли Арбузова Валерия в жизни многих руководителей, в том числе и в своей.