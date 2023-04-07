ПОБЕДОНОСНЫЙ АПРЕЛЬ 1944

Ко дню освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков 13 апреля 1944г.
6 апреля в Симферополе в библиотеке им. И. Я. Франко прошел патриотический час «Победоносный апрель», приуроченный ко Дню начала Крымской наступательной операции 1944 года.
В мероприятии приняли участие
преподаватели и учащиеся МБОУ «СОШ № 22 им. воина-афганца Сергея Бережного» г. Симферополя,
читатели и гости библиотеки.
С 79-й годовщиной освобождения Крымского
полуострова от немецко-фашистских захватчиков присутствующих поздравили капитан
запаса, член Союза советских офицеров Крыма, комиссар городской организации Николай
Шойму и полковник запаса, командир полка народного ополчения Крыма, депутат
Симферопольского городского совета Александр Бочкарев.
Николай Шойму рассказал о ходе Крымской
операции, начало которой было положено еще в сентябре-октябре 1943 года с
захвата необходимых плацдармов, и активная фаза началась 8 апреля 1944 года.
Александр Бочкарев рассказал о Крымской
весне и проведении СВО на новых территориях и территории Украины.
Они пожелали ребятам помнить и чтить
свою историю, равняться на героев Великой Отечественной войны, Крымской весны и
СВО, любить и достойно защищать свою Родину.
До глубины души затронуло всех
присутствующих стихотворение Ольги Бугримовой «Никто не забыт и ничто не
забыто».
Информационным дополнением мероприятия
послужили: видеофильм «Хроника Крымской наступательной операции» и
книжно-иллюстративная выставка из фондов библиотеки «Горячие дни 44-го», на
которой были представлены издания, отражающие
беспримерный подвиг защитников и освободителей Крымского полуострова от
немецко-фашистских захватчиков, а также фотодокументы, предоставленные
Государственным архивом Республики Крым.
По материалам franco.crimealib.ru