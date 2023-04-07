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пятница, 7 апреля 2023 г.

ПОБЕДОНОСНЫЙ АПРЕЛЬ 1944

Ко дню освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков 13 апреля 1944г.

6 апреля в Симферополе в библиотеке им. И. Я. Франко прошел патриотический час «Победоносный апрель», приуроченный ко Дню начала Крымской наступательной операции 1944 года.

В мероприятии приняли участие преподаватели и учащиеся МБОУ «СОШ № 22 им. воина-афганца Сергея Бережного» г. Симферополя, читатели и гости библиотеки.

С 79-й годовщиной освобождения Крымского полуострова от немецко-фашистских захватчиков присутствующих поздравили капитан запаса, член Союза советских офицеров Крыма, комиссар городской организации Николай Шойму и полковник запаса, командир полка народного ополчения Крыма, депутат Симферопольского городского совета Александр Бочкарев.

Николай Шойму рассказал о ходе Крымской операции, начало которой было положено еще в сентябре-октябре 1943 года с захвата необходимых плацдармов, и активная фаза началась 8 апреля 1944 года.

Александр Бочкарев рассказал о Крымской весне и проведении СВО на новых территориях и территории Украины.

Они пожелали ребятам помнить и чтить свою историю, равняться на героев Великой Отечественной войны, Крымской весны и СВО, любить и достойно защищать свою Родину.

До глубины души затронуло всех присутствующих стихотворение Ольги Бугримовой «Никто не забыт и ничто не забыто».

Информационным дополнением мероприятия послужили: видеофильм «Хроника Крымской наступательной операции» и книжно-иллюстративная выставка из фондов библиотеки «Горячие дни 44-го», на которой были представлены издания, отражающие беспримерный подвиг защитников и освободителей Крымского полуострова от немецко-фашистских захватчиков, а также фотодокументы, предоставленные Государственным архивом Республики Крым.

 

По материалам franco.crimealib.ru