СЕРГЕЙ БОГАТЫРЕНКО: ТОЛЬКО ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!

На прошлой неделе вышло обращение Г. А. Зюганова не только к коммунистам, но и ко всем жителям России: КПРФ — это твоя партия. В этом обращении Геннадий Андреевич указывает на очевидность тупика капитализма. За последние два года в этом смог убедиться даже слепой. И главное, этот тупик не где-то там далеко, он в головах чиновников, которые вдруг возомнили, что они «решатели» человеческих судеб и находятся в недостижимых далях от мирских проблем.
Мы с
народом
Абсолютно очевидно, что сегодня только КПРФ слышит и откликается
на чаяния своих избирателей. Во многом это происходит благодаря системной
работе компартии, которая шаг за шагом, учитывая вызовы и новые реальности,
корректирует свою тактику в главной стратегической цели — переход на
социалистические рельсы развития нашей страны. Представленная широким кругам
Программа КПРФ «Десять шагов к достойной жизни» закономерно получила
многомиллионную поддержку. Ее одобрили авторитетные ученые и производственники,
специалисты и эксперты. Она подтвердила свою эффективность через работу
народных предприятий. Плодотворность наших подходов продемонстрировали своей
работой наши «красные» губернаторы и мэры. Спрашивается, чего большего надо?
Просто бери и выполняй ее. Направляй каждое свое действие на улучшение жизни
людей.
Но у чиновников всех уровней свое отношение к развитию нашей
страны и лично к простым жителям. Почти все чиновники, по долгу службы
обязанные обеспечивать достойную жизнь людей, которые, кстати, платят им
зарплату из части своей, абсолютно не хотят даже слушать простых граждан, не
говоря уже о том, чтобы пошевелить пальцем в их сторону.
Живых примеров этого безразличия миллион, а за этим числом кроются
судьбы живых людей.
«Не хотим
даже смотреть»
Ярким подтверждением тому является ситуация с аварийным домом в
Алуште, которую местные власти не замечают уже СЕМНАДЦАТЬ лет!
Чиновники обложились бумагами, различными экспертизами и
заключениями, позабыв, что за ними стоят судьбы и жизни живых людей. Вот и на
прошлой неделе, когда депутаты Госсовета в составе Комитета по строительству,
транспорту и топливно-энергетическому комплексу приехали в Алушту обсудить
текущие вопросы развития инфраструктуры, депутат от фракции КПРФ Владимир
Демченко в очередной раз поднял вопрос о судьбе жителей дома, в котором еще в
2006 году произошел взрыв газа. На что глава Алушты Огнева рассказала о своей
вовлеченности в вопрос и, как и положено чиновнику, сослалась на судебные
решения, экспертизы, акты, заключения и прочие, видимо, очень важные бумаги, за
которыми можно спрятаться от людских проблем. Правда недавнее землетрясение в
Турции наглядно показало, что может наступить момент, когда за это безразличие
придется заплатить человеческими жизнями.
Депутат-коммунист Демченко предложил депутатам-единороссам
проехать на место и посмотреть на состояние дома, но данное предложение было
проигнорировано.
«Кому
нужны проблемы этих избирателей»
Особое внимание в программе КПРФ уделяется развитию сельских территорий.
Буквально на прошлой неделе первый секретарь Комитета Сакского РО
КПРФ Д. И. Бобылев организовал депутатский прием в ряде сел Сакского района:
Шелковичное, Сизовка, Митяево, Крымское и Великое. На встречу пришло большое количество
жителей, с еще большим количеством обращений и жалоб. И в каждом селе люди
жаловались на безразличие и бездействие местных чиновников. За девять лет в
селах так и не появилось освещение, дороги, аптечные пункты, современные
отделения почты, не запустили ФАПы и многое другое. В последний раз избранного
в Госдуму депутата-единоросса в этих краях видели на выборах, когда он раздавал
обещания. Видимо, больше избиратели ему не нужны.
«Рапортуем
и плюем»
Сегодня очень много разговоров идет о необходимости патриотического
воспитания молодежи и развитии массового спорта. Видимо, поэтому, не сомневаясь
в правильности своих действий, глава Табачненского сельского поселения Бахчисарайского
района своим распоряжением выбрасывает на улицу целую спортивную секцию, в
которой бесплатно занимается около пятидесяти сельских ребятишек, и их заслуженного
тренера, который выполняет свою благородную миссию уже более тридцати лет. И
только оперативное вмешательство депутатов-коммунистов, обращение в
Министерство спорта, позволило не допустить самодурства местных чиновников и
сохранить в селе спортивную секцию, которая воспитала не один десяток именитых
спортсменов и чемпионов.
«Защитим
учителя от…МРОТ»
Будущее нашей страны зависит от уровня воспитания и качества
образования молодого поколения. А это в свою очередь зависит от наших учителей
и преподавателей, в рядах которых также наблюдается кадровый голод.
На последнем заседании Комитета Госсовета по образованию
поднимался вопрос о дефиците кадров и нежелании молодых специалистов посвящать
себя профессии педагога. Даже прозвучало предложение, учитывая участившиеся случаи
проявления неуважения к учителям, привлекать к ответственности за оскорбление
учителя.
И, как не странно, эти предложения звучат из уст тех, кто поставил
наших учителей в такие условия, обеспечив их окладами меньше МРОТ, на уровне прожиточного
минимума. Единороссам невдомек, что они, имея большинство во всех ветвях
власти, могут решить все эти вопросы в кратчайшее время. Просто перед ними не
стоит такой задачи. Им важнее поучаствовать в «освоении» бюджетов в свой
карман. А проблемы учителей, медиков, воспитателей, рабочих, инженеров,
пенсионеров, студентов, многодетных их не волнуют.
«Своих
прикроем»
Более того, депутаты-единороссы покрывают бездействие
чиновников-одно-партийцев. Так, решением сессии Госсовета сначала была снята
ответственность с чиновников за непредоставление ответа, а затем и
ответственность за неправомерный отказ чиновниками в оказании экстренной
юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Это все, что надо знать о единороссах. Свое безделье они
узаконили. Теперь можно чванливо смотреть свысока на людей и протирать свои
штаны за счет налогоплательщиков.
За что
борются коммунисты
Возвращаюсь к тому, с чего начал. Коммунистическая партия —
единственная политическая сила, отстаивающая интересы трудового народа. КПРФ —
вот главный инструмент тех, кто служит самым светлым идеалам. Это та сила, которая
создана сражаться за правду и справедливость. За человеческое достоинство. За мир
труда и созидания, честь и доброту. Это развитие с твердой опорой на науку, творческие
озарения и самые высокие помыслы. Поэтому призываю всех патриотов сплотиться
под красными знаменами КПРФ. Вступай в ряды Коммунистической партии Российской
Федерации!
Только вместе победим!
Вместе с КПРФ!
Первый
секретарь Комитета КРО КПРФ, депутат Госсовета РК Сергей Богатыренко