Это не письмо, а крик души

Пишет нам 89-летняя жительница села Константиновка Евдокия Сергеевна Степанищева:
«Я хочу узнать у наших «слуг народа» единороссов, которые до
референдума народу обещали много, но, увы. Почему для них жизнь прекрасна и
полна утопических грез, а для таких как я тяжела и ужасна.
Я сирота (родители погибли во время ВОВ), несовершеннолетний
труженик тыла (работала в колхозе), инвалид II группы-колясочник, ветеран
Великой Отечественной войны, рабочего стажа достаточно. Но чтобы чего-то
добиться у вас, что мне положено по закону, должна стоять перед вами, как на
паперти с протянутой рукой, или выгрызать у вас зубами. Увы, я колясочник, и по
вашим офисам шастать не могу, Начнем с того, что с 1996 года я стояла на учете
как ветеран ВОВ‑труженик тыла.
В 2014 и в 2015 году от В.
Путина получила благодарственные письма, но когда начался обмен удостоверений
ВВОВ, тут и начались мои мытарства. В 2016 году на ул. Ракетной в Симферополе в
отделе соцзащиты мои документы не приняли, заявив, что нет записи в трудовой
книжке о моей работе в те годы. Какая трудовая книжка? В 1944–45 годах бригадир
ходил с клочком бумаги и ставил палочку-трудодень.
После их отказа писала в газету «Крымская правда», обращалась
в приемную С. Аксенова, все это пересылалось в отдел соцзащиты для
разбирательства, а оттуда отписки под разными параграфами — не положено.
От всего этого я устала. В 2021 году обратилась в прокуратуру
Симферопольского района. Ко мне приехал прокурор Нина Владимировна Горбунова
(спасибо и дай Бог ей здоровья). Прокуратура взялась за дело, и справедливость
восторжествовала.
Чуть не осталась без квартиры. Приватизировали ее в 1997
году. В 2012 году я сломала шейку бедра, год лежала, о перерегистрации квартиры
не знала. В 2020 году решила провести перерегистрацию, но оказалось, что
квартира ничья. Мне дали отказ и отписку: обращайтесь в суд и т. д. Спасибо,
депутат-коммунист Геннадий Владимирович Коваленко, помог решить этот вопрос.
С 21 февраля по 10 марта находилась на лечении в госпитале
(сколько нервов, стресса стоило госпитализироваться — отдельная история).
Лечащий врач Анна Евгеньевна сделала все от нее зависящее, чтобы привести меня
в норму. Весь персонал в отделении заботливый, внимательный. Но, видимо, я не
долечилась, и через два дня после выписки опять поднялось артериальное давление.
А терапевта у нас почти никогда не бывает. Что делать? В Симферополе есть центр
по реабилитации инвалидов, пенсионеров, для ходячих. Почему нет такого центра
для районных колясочников, чтобы человека туда привезли, оказали необходимую
помощь?
Сейчас идет парламентский сезон. О таких, как я, вы — наши
избранники хоть вспомните! Ведь ветеранов ВОВ осталось так мало и чуть больше
ветеранов-тружеников тыла. Повернитесь к нам лицом! Вы ведь вы иногда говорите,
что мы — «Золотой фонд страны», а относитесь к нам, как к мусору, который
путается у вас под ногами.
Спасибо коммунистам: депутату Госсовета РК Сергею Васильевичу
Богатыренко, депутату Перовского с/с Геннадию Владимировичу Коваленко;
прокурору Нине Владимировне Горбуновой за их чуткость и отзывчивость. При всей
своей занятости они находят время на людей, а не на ранги».