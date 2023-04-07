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пятница, 7 апреля 2023 г.

Это не письмо, а крик души

Пишет нам 89-летняя жительница села Константиновка Евдокия Сергеевна Степанищева:

«Я хочу узнать у наших «слуг народа» единороссов, которые до референдума народу обещали много, но, увы. Почему для них жизнь прекрасна и полна утопических грез, а для таких как я тяжела и ужасна.

Я сирота (родители погибли во время ВОВ), несовершеннолетний труженик тыла (работала в колхозе), инвалид II группы-колясочник, ветеран Великой Отечественной войны, рабочего стажа достаточно. Но чтобы чего-то добиться у вас, что мне положено по закону, должна стоять перед вами, как на паперти с протянутой рукой, или выгрызать у вас зубами. Увы, я колясочник, и по вашим офисам шастать не могу, Начнем с того, что с 1996 года я стояла на учете как ветеран ВОВ‑труженик тыла. В 2014 и в 2015 году от В. Путина получила благодарственные письма, но когда начался обмен удостоверений ВВОВ, тут и начались мои мытарства. В 2016 году на ул. Ракетной в Симферополе в отделе соцзащиты мои документы не приняли, заявив, что нет записи в трудовой книжке о моей работе в те годы. Какая трудовая книжка? В 1944–45 годах бригадир ходил с клочком бумаги и ставил палочку-трудодень.

После их отказа писала в газету «Крымская правда», обращалась в приемную С. Аксенова, все это пересылалось в отдел соцзащиты для разбирательства, а оттуда отписки под разными параграфами — не положено.

От всего этого я устала. В 2021 году обратилась в прокуратуру Симферопольского района. Ко мне приехал прокурор Нина Владимировна Горбунова (спасибо и дай Бог ей здоровья). Прокуратура взялась за дело, и справедливость восторжествовала.

Чуть не осталась без квартиры. Приватизировали ее в 1997 году. В 2012 году я сломала шейку бедра, год лежала, о перерегистрации квартиры не знала. В 2020 году решила провести перерегистрацию, но оказалось, что квартира ничья. Мне дали отказ и отписку: обращайтесь в суд и т. д. Спасибо, депутат-коммунист Геннадий Владимирович Коваленко, помог решить этот вопрос.

С 21 февраля по 10 марта находилась на лечении в госпитале (сколько нервов, стресса стоило госпитализироваться — отдельная история). Лечащий врач Анна Евгеньевна сделала все от нее зависящее, чтобы привести меня в норму. Весь персонал в отделении заботливый, внимательный. Но, видимо, я не долечилась, и через два дня после выписки опять поднялось артериальное давление. А терапевта у нас почти никогда не бывает. Что делать? В Симферополе есть центр по реабилитации инвалидов, пенсионеров, для ходячих. Почему нет такого центра для районных колясочников, чтобы человека туда привезли, оказали необходимую помощь?

Сейчас идет парламентский сезон. О таких, как я, вы — наши избранники хоть вспомните! Ведь ветеранов ВОВ осталось так мало и чуть больше ветеранов-тружеников тыла. Повернитесь к нам лицом! Вы ведь вы иногда говорите, что мы — «Золотой фонд страны», а относитесь к нам, как к мусору, который путается у вас под ногами.

Спасибо коммунистам: депутату Госсовета РК Сергею Васильевичу Богатыренко, депутату Перовского с/с Геннадию Владимировичу Коваленко; прокурору Нине Владимировне Горбуновой за их чуткость и отзывчивость. При всей своей занятости они находят время на людей, а не на ранги».