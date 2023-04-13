Керчане почтили память воинов-освободителей

12 апреля, в честь дня освобождения города Керчь от немецко-фашистских захватчиков коммунисты Керченского городского отделения КПРФ возложили цветы к Вечному огню в сквере Славы, почтили память павших минутой молчания, тем самым отдав дань благодарности воинам, которые освободили мир от фашизма.
Также 11 апреля в городе-герое Москва, Керченские коммунисты у мемориала «Могила Неизвестного Солдата», где горит Вечный огонь, а в капсулах хранится земля городов-героев, возложили алые гвоздики к стеле с надписью "Керчь".
Подвиг Ваш бессмертен, память о Вас вечная!!!
Первый секретарь Керченского ГО КПРФ Марина Милютина