Коммунисты отметили День освобождения Симферополя

13 апреля в день освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков в столице Крыма прошло торжественное возложение цветов к одному из главных символов праздника, танку-памятнику в сквере Победы.
Участие в мероприятии принимали руководители КРО КПРФ – первый секретарь Сергей Богатыренко, секретарь по партийно-организационной работе – Алексей Нестеренко, первый секретарь Симферопольского горкома партии Василий Саенко, председатель КРО ВЖС "Надежда России" Екатерина Евсеенкова, а также партийный актив. Собравшись воедино с коммунистической партией, цветы к танку-памятнику Т-34 с бортовым номером 201 возложили члены Союза советских офицеров, Симферопольской городской общественной организации инвалидов войны, Вооруженных сил, участников боевых действий, активисты и ветераны.
«В этот день хочу напомнить о погибших и пожелать здоровья и долголетия всем ветеранам, которые сегодня еще живы. Благодаря их смелости, отваге, патриотизму и героизму сегодня мы живем в свободной стране, под мирным небом и гордимся подвигом советских солдат и партизан-подпольщиков, освободивших не только Крым, но и весь мир от фашизма. Самое главное это мирное небо над головой. И 79 лет назад наш город был освобожден от коричневой чумы. Сейчас, также как и тогда, на Украине поднял голову фашизм, от которого необходимо очистить землю. И сегодня хочу вручить почетную грамоту от имени Геннадия Андреевича Зюганова внештатному корреспонденту газеты «Коммунист Крыма» Николаю Молодцову-Шамсутдинову в честь 79 годовщины освобождения Крыма, за проявленный профессионализм и мужество в ходе выполнения поставленных задач и гражданского долга и памятной медалью от ЦК КПРФ «В ознаменование 140-летия со дня рождения И.В. Сталина», - отметил Сергей Богатыренко. – Николай одним из первых отправился добровольцем в Донецкую Народную Республику. Не только работал как корреспондент, но и сражался с оружием в руках».
Лозунг «Победа будет за нами!» и Знамя Победы уже давно стали символами специальной военной операции и тем более важно, чтобы подвиги и живых и павших героев прошлого и этого века не были забыты.
Напомним, в 13 апреля 1944 года танк Т-34 с бортовым номером 201 командира роты капитана Заргарьяна (механик-водитель Мельников), одним из первых ворвался в город Симферополь. Когда Крым был полностью освобожден, машина номер 201 была установлена на пьедестале в сквере Победы.
13 апреля 1944 года советскими войсками в Крыму были также освобождены города и порты Евпатория и Феодосия.