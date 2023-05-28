28 мая в Подмосковье прошел шестой «майский» пленум ЦК КПРФ, посвященный борьбе с фашизмом и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Геннадий Андреевич Зюганов в своем докладе очень четко и ясно определил задачи для партии по этим направлениям.
На пленуме присутствовало руководство и актив Крымского рескома. Крымские коммунисты волонтеры из фонда «Создаем добро вместе» встретились с Геннадием Андреевичем Зюгановым и поблагодарили за помощь и поддержку. На встрече присутствовали коммунисты Донецка из подразделения «Гвардия Сталина» которые приехали на пленум прямо с передовой.
Как отметил Геннадий Андреевич Зюганов в своем докладе:
«Встречая 100-летие образования СССР, мы сумели напомнить народным массам о грандиозных достижениях социалистической Отчизны. Ее масштабные свершения и великие победы вывели наше Отечество в авангард мирового прогресса. Они стали вершиной российской истории. Не только друзья, но и враги советской державы хорошо знали главные источники ее успехов. Вот почему в разрушении нашей единой Родины они сделали ставку на антисоветизм и русофобию. Вступив в борьбу с этим злом, мы возродили нашу партию, сделали КПРФ главной защитницей интересов трудового народа и родной страны. В момент своего возрождения мы прямо заявили: «К власти пришли компрадоры, реставрирующие капитализм в его наиболее примитивных варварских формах». В результате: «Под угрозой оказалось само существование отечественной государственности, экономической и политической независимости и целостности страны».
Восстановительный съезд нацелил партию «предотвратить падение в пропасть, восстановить национальное достоинство, благополучие народа, уважение к нашей Родине». С целью «остановить надвигающуюся катастрофу» распада России, возвращения ее на путь народовластия и социализма был взят курс на консолидацию «всех подлинно демократических и патриотических сил, объединенных идеей спасения Отечества».
Так мы определили свои задачи 30 лет назад. Но тогда мы еще не могли знать, до какого уродства дойдет капиталистическая реакция на пространстве СССР. Что с благословения НАТО возродится бандеровщина, а в центре Европы нацисты вновь начнут уничтожать людей. Что памятники антифашистам будут оскверняться и свергаться с пьедесталов, что «цивилизованный Запад» выступит за «отмену» не только России, но и русской культуры, объявит войну всему Русскому миру.
В своем Программном заявлении от 14 февраля 1993 года мы подчеркивали, что КПРФ «будет жить и действовать на благо своего народа, во имя спасения и возрождения.»
Внешкорр газеты «Коммунист Крыма» Николай Молодцов-Шамсутдинов