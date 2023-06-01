С Днём защиты детей! Поздравление Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова

Дорогие ребята!
Уважаемые родители!
1 июня мы отмечаем замечательный праздник – Международный день защиты детей.
Советский Союз был первой страной в мире, где дети стали
единственным привилегированным классом. В СССР почетом и уважением окружалось материнство.
Каждая семья знала, что родившегося ребенка ждет достойная жизнь. С самого
рождения сильные и теплые руки Советской державы опекали и защищали юного
гражданина страны. Символической была плата за ясли и детские сады. Бесплатными
были образование и здравоохранение. Технические кружки и художественные
коллективы, студии и дворцы пионеров не только обеспечивали полноценный культурный
досуг, но и с самых ранних лет развивали таланты детей. Они открывали им дорогу
в науку и технику, в большой спорт и мир искусства.
Каждая семья знала, что перед ребенком открыты все пути, что
он может выбирать будущее сообразно своим желаниям и способностям. Родители
были уверены, что их дети будут обеспечены жильем и всем необходимым для
достойной жизни.
Международный День защиты детей – это, прежде всего, символ
борьбы с тем злом, которое принес детям реставрированный в России капитализм. Коммунистическая
партия делает всё возможное, чтобы в современных условиях наполнить реальным
смыслом замечательный советский лозунг «Всё лучшее – детям!». Коммунисты настойчиво
предлагает меры, направленные на повышение качества системы образования,
поддержку материнства и детства.
Предмет нашей особой заботы – красногалстучная пионерия.
Коммунисты развивают традиции массового детского спорта, созданные Советской
властью. Мы проводим художественные конкурсы и фестивали, чтобы одарённые дети
– особенно из малообеспеченных семей – могли найти себя в творчестве. И, что
самое важное – мы настойчиво ведем борьбу за достойное будущее нашей Родины.
Сделаем же вместе всё, чтобы дети наши были счастливы. И
пусть их улыбки озаряют мир, делают его светлее, добрее, чище!
С праздником вас, дорогие друзья и товарищи!
Счастья, добра и достойного будущего нашим детям!
Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов