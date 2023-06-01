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четверг, 1 июня 2023 г.

С Днём защиты детей! Поздравление Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова

 Дорогие ребята!

Уважаемые родители!

1 июня мы отмечаем замечательный праздник – Международный день защиты детей.

Советский Союз был первой страной в мире, где дети стали единственным привилегированным классом. В СССР почетом и уважением окружалось материнство. Каждая семья знала, что родившегося ребенка ждет достойная жизнь. С самого рождения сильные и теплые руки Советской державы опекали и защищали юного гражданина страны. Символической была плата за ясли и детские сады. Бесплатными были образование и здравоохранение. Технические кружки и художественные коллективы, студии и дворцы пионеров не только обеспечивали полноценный культурный досуг, но и с самых ранних лет развивали таланты детей. Они открывали им дорогу в науку и технику, в большой спорт и мир искусства.

Каждая семья знала, что перед ребенком открыты все пути, что он может выбирать будущее сообразно своим желаниям и способностям. Родители были уверены, что их дети будут обеспечены жильем и всем необходимым для достойной жизни.

Международный День защиты детей – это, прежде всего, символ борьбы с тем злом, которое принес детям реставрированный в России капитализм. Коммунистическая партия делает всё возможное, чтобы в современных условиях наполнить реальным смыслом замечательный советский лозунг «Всё лучшее – детям!». Коммунисты настойчиво предлагает меры, направленные на повышение качества системы образования, поддержку  материнства и детства.

Предмет нашей особой заботы – красногалстучная пионерия. Коммунисты развивают традиции массового детского спорта, созданные Советской властью. Мы проводим художественные конкурсы и фестивали, чтобы одарённые дети – особенно из малообеспеченных семей – могли найти себя в творчестве. И, что самое важное – мы настойчиво ведем борьбу за достойное будущее нашей Родины.

Сделаем же вместе всё, чтобы дети наши были счастливы. И пусть их улыбки озаряют мир, делают его светлее, добрее, чище!

С праздником вас, дорогие друзья и товарищи!

Счастья, добра и достойного будущего нашим детям!

 

Председатель ЦК КПРФ  Г. А. Зюганов

 