В КЕРЧИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ

28 мая, в День партизан и подпольщиков, коммунисты города-героя Керчи и члены ВСД «Русский Лад» возложили цветы у мемориального комплекса «Героям Аджимушкая», где в годы Великой Отечественной войны, в каменоломнях базировалось большинство керченских партизанских отрядов, а так же на протяжении 170 суток вел борьбу подземный гарнизон бойцов и командиров Крымского фронта.Защитники Аджимушкая подвергались газовым атакам, страдали от взрывов и обрушений тоннелей, с боями добывали воду, долгое время жили практически без еды. Из 13 тысяч, в живых осталось только 48 человек, но они не сдались, не покорились врагу. Выстояли!
Вечная память героям партизанского движения, подпольщикам. Подвиг их бессмертен!
Первый секретарь Керченского ГО КПРФ Марина Милютина