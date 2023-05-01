С ПЕРВОМАЕМ! Поздравление Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова

С ПЕРВОМАЕМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Уважаемые товарищи!
От всей души поздравляю вас с Днем международной солидарности трудящихся 1 Мая!
Для честных людей всей планеты Первомай стал радостным символом справедливости, солидарности, самых светлых надежд на преобразование мира во благо человека. Главный лозунг Первомая «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», впервые прозвучавший в 1848 году, сегодня с новой силой и смыслом взывает к объединению всех, кто созидают, строят и берегут жизнь на земле.
Этот праздник не случайно стоит в близком ряду с датой полета Гагарина в космос и Днем Победы. Они родственны по своей природе.
Наш праздник о многом говорит человечеству – о том, что потеряно в новом веке, но не ушло из памяти и из сердца советских людей и наших единомышленников во всём мире. Первомай убеждает нас в том, что самое драгоценное в жизни – это братство, не знающее границ, расовых и национальных барьеров.
Вот почему весенний донецкий ветер полощет над степью и наше красное знамя. Вот почему шахтер Донбасса, учитель и солдат, французский офицер и потомки старых русских родов вместе воюют против бандеровщины на новом антифашистском фронте.
В нашем с вами Отечестве еще много нерешенных проблем, но нам есть на что равняться и за что бороться. Советская Конституция не просто гарантировала гражданские свободы, она предоставляла права на труд и отдых, бесплатное и качественное образование, медицинское обслуживание и достойное социальное обеспечение.
Преступный развал СССР ликвидировал разом множество прав, данных нам Советской властью. Мы никогда не смиримся с этим.
Только сплоченность и слаженность в нашей общей борьбе позволит вновь установить и укрепить социальную справедливость в российском обществе!
Только всеобщее пролетарское единение может положить конец олигархическому игу, терзающему нашу Отчизну, и вернуть нам завоевания Великого Октября.
Товарищи! Сомкнем ряды!
С верой в Победу и нашу Великую Родину – в новый светлый день! В новый справедливый мир!
Г.А. Зюганов, Председатель ЦК КПРФ