С Днем Победы! Поздравление Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова

Уважаемые товарищи!
Мои соотечественники!
Сердечно поздравляю Вас с праздником Победы советского народа в Великой Отечественной войне!
В истории нашей державы было немало суровых испытаний. Самым грозным стала война, развязанная фашистской Германией и ее сателлитами. Долгих 1418 дней и ночей ковалась Победа. В боях под Москвой и Сталинградом, Курском и Орлом, в прорыве блокады Ленинграда, в сражениях на Днепре, Висле и Одере, битве за Берлин — наши деды и отцы сумели нанести поражение вселенскому злу. Они выстояли в героической борьбе за свободу и независимость Родины. Спасли планету от коричневой проказы и подняли Красный стяг над Рейхстагом. Священный долг каждого из нас — сберечь в умах и сердцах новых поколений память о великом подвиге советского народа.
В мае 1945 года фашизму был вынесен справедливый и суровый приговор. Мы надеялись, что зверства нацизма навсегда ушли в прошлое. Однако сегодня внуки бандеровских полицаев и карателей развязали кровавую бойню на братской Украине. Мировой олигархии нужно рассорить и столкнуть братские народы. Извратить славную историю Страны Советов. Унизить и растоптать Русский мир.
Наблюдая за тем, что происходит у наших границ, невольно вспоминаются слова поэта, легендарного журналиста «Комсомолки», блокадника Юрия Воронова:
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память — наша совесть.
Она, как сила, нам нужна.
Мы не вправе допустить неофашистского реванша. Мы будем защищать нашу Великую Победу, её бессмертный подвиг и значение, её глубинный смысл. Мужество отцов и дедов зовёт нас быть достойными их героических свершений.
В этот знаменательный день мы отдаем дань памяти фронтовикам, труженикам тыла и детям войны. Кланяемся всем, кто поставил точку в самой кровопролитной войне за всю историю человечества. Всем кто незримо присутствует в колоннах «Бессмертного полка» и вдохновляет наших воинов бороться за мир и будущее мужественного Донбасса и всей России.
Пусть Красное Знамя Победы всегда будет нам яркой путеводной звездой, ведущей к новым успехам и достижениям!
С праздником вас, дорогие товарищи!
С Днём нашей Великой Победы!
Г.А. Зюганов, Председатель ЦК КПРФ.