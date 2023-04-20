КПРФ О РАЗВИТИИ КРЫМА

Выступление руководителя фракции КПРФ Сергея Богатыренко в Госсовете РК с предложениями по развитию Республики Крым.
Наше мероприятие проходит в очень острый политический период для нашей страны, когда весь коллективный Запад проявляет открытую агрессию против России. Республика Крым в этом противостоянии является одним из краеугольных камней. Крым по-прежнему остается в особом фокусе внимания, и нашей жизненно важной задачей остается значительное обеспечение роста эффективности во всех отраслях экономики и повышение уровня благосостояния всех крымчан, к чему недавно и призвал Президент страны Владимир Владимирович Путин.
У нас остаются критические, не решенные вопросы в реальном секторе экономики, а именно в материальном производстве. В обрабатывающей отрасли промышленности занято всего около 28 тыс. чел., а в сельском хозяйстве 11 тыс. чел. И эти показатели за последние 9 лет не улучшились, а по сельскому хозяйству даже уменьшились, т. е. развитие экономики в этом направлении не происходит. Не растет реальное материальное производство в промышленности и сельском хозяйстве.
Хочу обратить ваше внимание на важный исторический опыт. В 1975 году на полную мощность заработал Северо-Крымский канал. С этого периода начался взрывной рост как аграрного, так и промышленного производства. Тогда применялась формула: каждый гектар орошаемой земли работает за четыре гектара богарной (неорошаемой), а орошалось тогда более 480 тысяч гектаров.
Именно в тот период страна узнала имена талантливых руководителей крымских хозяйств: Илья Абрамович Егудин, Владимир Иванович Криворотов, Валентин Иванович Черфас и ряд других, которые впоследствии стали Героями Социалистического Труда и обеспечили рекордные показатели производства зерновых и плодово-овощных культур, и организовали их переработку. Именно благодаря переработке сельхозпродукции, которая была практически в каждом хозяйстве, существенно поднялась экономика Крыма.
Уровень экономики поднялся на столько, что в колхозе «Дружба народов» под руководством председателя Ильи Абрамовича Егудина, куда лично приезжал Брежнев, обсуждался вопрос постройки аэродрома для оперативного вывоза свежей сельхозпродукции с использованием авиации.
Сегодня история ровно повторяется! Мы вновь получили воду в Северо-Крымский канал и, очевидно, это повлияет на развитие аграрного сектора и рост его эффективности. Но сегодня у нас, в отличие от наших соседей на Кубани, практически отсутствует переработка нашей продукции и консервное производство.
Фракция КПРФ считает, что решение задачи организации перерабатывающего производства является критически важной. Практически вся наша торговая сеть заполнена консервированной продукцией Краснодарского края. Более того! На прошлой неделе Херсонская область получила одобрение Президента на создание аграрного кластера стоимостью 25 млрд рублей!
Таким образом, не создавая своего производства, Крым уступает в конкурентной борьбе нашим соседям, не смотря на то, что крымские фрукты и овощи считаются лучшими в стране. А это значит, что в сезон свежих овощей мы по-прежнему не сможем конкурировать с соседями. Прошлое лето это уже показало. А зимой ситуация вообще плачевная: все, что не смогли реализовать и сохранить, в лучшем случае пойдет на корм скоту, в худшем — просто сгниет.
Мы теряем в экономике, не имея соответствующих складов, холодильников и цехов по переработке на местах, которые были в Крыму во время работы Потребкооперации.
Нашей жизненно важной задачей является возрождение аграрного производства на новой технологической основе. Тем более хранение и переработка не являются сложными в технологическом плане и в стоимости оборудования. Но именно это даст нам возможность обеспечить импортозамещение, поддержать аграриев и наполнить бюджет Республики. А главное резко повысить занятость населения и, как следствие, его благосостояние, о чем и говорит Президент страны.
Сезонная занятость не спасет ситуацию. Стратегическая задача создавать новые рабочие места именно в материальном производстве. Для стабильности экономики необходимо кратно увеличивать количество рабочих мест в промышленности и сельском хозяйстве.
Сельское хозяйство имеет очень высокий мультипликативный эффект и способно подтянуть за собой и промышленное производство, и строительную отрасль, и даже повысить демографию, т. к. мы с вами знаем, что много детей в так называемых «человейниках» не рождается. Этим славятся именно села, которые мы с вами и должны развивать.
Если мы сегодня кардинально не изменим подходы к ситуации в нашей сельскохозяйственной отрасли и промышленности, то Крыму будет сложно достигнуть финансовой и экономической самодостаточности. У нас с вами есть знания и научная база, есть опыт наших предшественников, есть кадры, но главное есть средства — нужно только желание и воля!
Коммунисты готовы принять самое активное участие в реализации этих задач.