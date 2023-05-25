Россия взяла под контроль Артемовск.

Какие потери понесла армия Украины и как эта операция изменит ситуацию на фронте.Сражение за Артемовск (Бахмут) — одно из самых продолжительных с начала специальной военной операции России на Украине — завершилось победой российских войск. 20 мая отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли город под полный контроль, выдавив Вооруженные силы Украины (ВСУ) в соседние населенные пункты. Теперь штурмовики покидают этот район, уступая место регулярным подразделениям Вооруженных сил России. Им предстоит готовиться к тяжелой обороне, учитывая планы украинского командования начать масштабное контрнаступление. В чем состоял стратегический замысел артемовской операции, почему бои длились так долго и как Украина планирует действовать на фронте после потери одного из крупнейших городов региона — в материалах внешкора газеты"Коммунист Крыма".
«Фортеция Бахмут»
Бои за Артемовск, начавшись в августе 2022 года, уже к середине октября переросли в полномасштабное сражение.
Вооруженные силы Украины превратили бахмутскую агломерацию в неприступный укрепрайон, планируя оборонять его насколько возможно долго.
Главной проблемой для обороны города и его окрестностей стал неудачный рельеф местности — населенный пункт был построен преимущественно в низменности. Его окружает цепь преобладающих высот, где можно с преимуществом выставить артиллерию и наблюдательные пункты.
Кроме того, соседствующие с Артемовском города Часов Яр и Константиновка — потенциально гораздо более выгодные районы для ведения длительной обороны. По этой причине американские военные специалисты советовали украинской стороне оставить Артемовск еще в январе, не истощая силы в кровопролитном сражении, и отступить западнее.
Однако на Украине посчитали иначе. Командование приняло решение удерживать Артемовск любой ценой, направляя туда все новые и новые части. Причины тому оказались преимущественно политическими: оборона города должна была стать символом несгибаемости обороняющихся, убедить мир в способности ВСУ противостоять российским подразделениям даже в невыгодных для себя условиях.
Однако, как оказалось, эта стратегия максимально устраивала и российскую сторону. Штурмуя город, бойцы ЧВК «Вагнер» вынудили украинское командование направить на его удержание сильнейшие подразделения, в том числе зарезервированные для подготовки к контрнаступлению.
Иными словами, противник оказался втянут в затяжное сражение на истощение, его части одна за другой перемалывались в «бахмутской мясорубке», теряя личный состав
«Решение на проведение бахмутской операции, так называемой "бахмутской мясорубки", было принято командирами ЧВК "Вагнер". Непосредственное участие в ее разработке и реализации принимал Сергей Суровикин в то время, когда он возглавлял группировку», — объяснял в начале апреля глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
По разным оценкам, обороняли Артемовск девять пехотных, три артиллерийские, две танковые бригады, а также четыре бригады территориальной обороны. Позднее к ним прибавились еще четыре бригады «гвардии наступления», вооруженные западной техникой и подготовленные для ведения маневренной войны.
Также в операции участвовали более десятка отдельных батальонов, националистические и иностранные легионы, силы специальных операций. Общая численность всех этих частей, по оценке «вагнеровцев», доходила до 80 тысяч .
80 тысяч украинских военных обороняли Артемовск
Российские силы, по оценкам Министерства обороны США, напротив, насчитывали в районе города всего 20-30 тысяч бойцов. Подразделения ЧВК «Вагнер» поддерживали, преимущественно на флангах, несколько частей Вооруженных сил России, включая разведку и артиллерию.
«Во время работы в Артемовске нам была придана 305-я артиллерийская бригада, которую мы обучили, и личный состав в достаточном количестве — человек 50-70. Работали совместно с нами (...). На одном из флангов находилась 57-я бригада, которой можно поставить оценку ну четыре с минусом (...). Отдельно надо отметить 6-й полк, и в 57-й бригаде надо отметить прекрасные танковые экипажи», — объяснял Евгений Пригожин.
Но даже с учетом этих подкреплений соотношение сил в битве составило примерно три к одному, причем не в пользу атакующих, как то предписывает военная теория.
Переоценить профессиональные качества и героизм штурмовиков, которые сумели взять город в таких условиях, попросту невозможно
Право на передышку
Так или иначе ЧВК «Вагнер» заплатила в боях за Артемовск высокую цену. Евгений Пригожин утверждал, что в отдельные дни потери компании исчислялись сотнями убитых бойцов. По его словам, начиная с 25 мая штурмовики начнут покидать разрушенный город и передадут оборонительные рубежи кадровым военным.
Материал от внешкорра газеты «Коммунист Крыма» Николая Молодцова-Шамсутдинова