Вышел очередной номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!
Весна завершается, а вместе с ней и учебный год в школах, но впереди выпускников ждут экзамены и поступление в вузы и колледжи. В последние десятилетия качество образования вызывает массу вопросов. Одной из причин такого положения вещей является кадровый голод среди учителей, низкий уровень их подготовки, а также унизительные уровни заработной платы. Пора менять отношение к учителю не на словах, а на деле, дать ему возможность получать достойную зарплату, а не подрабатывать репетиторством и тянуть на себе по две ставки. Об этом и многом другом на очередной сессии крымского парламента заявил первый секретарь Комитета Крымского регионального отделения Коммунистической партии Российской Федерации Сергей Богатыренко.
Без качественного образования, мы можем не выстоять в войне,
объявленной нам коллективным Западом. О том, как она проводится, какие методы
применяют против нас неоколониалисты, много и подробно рассказал в своей
программной статье «Сражаясь за Русский мир» председатель ЦК КПРФ Геннадий
Андреевич Зюганов. Он особо подчеркнул, что России нужна программа возрождения,
основанная на передаче стратегически важных секторов экономики в руки
государства. Также КПРФ предлагает программу новой индустриализации с
привлечением научных центров к возрождению отраслевой науки и троекратным
увеличением расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы. Кроме всего прочего коммунисты настаивают на снижении пенсионного
возраста до прежнего уровня – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Также на страницах этого номера мы расскажем вам о человеке,
который всеми силами пытается поддержать своих односельчан, сделать их жизнь
лучше. Владимир Шереметьев – уроженец села Мирное Симферопольского района вот
уже несколько лет пытается побороть бюрократическую машину, чтобы отстоять
права местных жителей и помочь им решить различные проблемы.
Помимо этого на страницах свежего номера мы рассматриваем и
другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего полуострова и страны в
целом, читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали
правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.
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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»