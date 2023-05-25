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четверг, 25 мая 2023 г.

Вышел очередной номер газеты «Коммунист Крыма»

 Дорогие читатели!

Весна завершается, а вместе с ней и учебный год в школах, но впереди выпускников ждут экзамены и поступление в вузы и колледжи. В последние десятилетия качество образования вызывает массу вопросов. Одной из причин такого положения вещей является кадровый голод среди учителей, низкий уровень их подготовки, а также унизительные уровни заработной платы. Пора менять отношение к учителю не на словах, а на деле, дать ему возможность получать достойную зарплату, а не подрабатывать репетиторством и тянуть на себе по две ставки. Об этом и многом другом на очередной сессии крымского парламента заявил первый секретарь Комитета Крымского регионального отделения Коммунистической партии Российской Федерации Сергей Богатыренко.

Без качественного образования, мы можем не выстоять в войне, объявленной нам коллективным Западом. О том, как она проводится, какие методы применяют против нас неоколониалисты, много и подробно рассказал в своей программной статье «Сражаясь за Русский мир» председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов. Он особо подчеркнул, что России нужна программа возрождения, основанная на передаче стратегически важных секторов экономики в руки государства. Также КПРФ предлагает программу новой индустриализации с привлечением научных центров к возрождению отраслевой науки и троекратным увеличением расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Кроме всего прочего коммунисты настаивают на снижении пенсионного возраста до прежнего уровня – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Также на страницах этого номера мы расскажем вам о человеке, который всеми силами пытается поддержать своих односельчан, сделать их жизнь лучше. Владимир Шереметьев – уроженец села Мирное Симферопольского района вот уже несколько лет пытается побороть бюрократическую машину, чтобы отстоять права местных жителей и помочь им решить различные проблемы.

Помимо этого на страницах свежего номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.

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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»

 

 