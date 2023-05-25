Закон принят: Крымские чиновники теперь обязаны отвечать депутатам и не препятствовать их деятельности.

Государственный Совет Республики Крым 24 мая на заседании принял в первом чтении законодательную инициативу по введению ответственности для чиновников за непредставление своевременно ответа на депутатские обращения, и осуществление препятствий деятельности депутатов Государственного Совета Республики Крым.Напомним, что автором данной инициативы является депутат Госсовета РК от КПРФ Илья Донченко.
"История инициативы очень долгая, когда-то в нашем республиканском законодательстве уже была такая ответственность, но потом под шумок ликвидации ненужных статей связанных со штрафами хождения граждан без масок признали ненужной и ее, - рассказал Илья Донченко. – Несколько раз я инициировал возвращение указанной ответственности, но всегда находились аргументы против. Доработав все замечания, наконец-то удалось убедить депутатов и сегодня все кроме одного проголосовали "За".