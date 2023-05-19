С ДНЕМ ПИОНЕРИИ! ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА

Дорогие ребята!
Сердечно поздравляю Вас с замечательным праздником – Днем пионерии.
Рожденная 19 мая 1922 года, пионерия прошла огромный путь: от небольших отрядов на революционной Красной Пресне до самой массовой детской организации в Советском Союзе.
Девиз «Все лучшее – детям!» был определяющим в Стране Советов. На базе пионерских организаций создавались спортивные, художественные, научные и творческие кружки. С первых дней советской власти была разработана широкая программа поддержки детей. Дворцы культуры и парки, театры и музеи, школы и детские сады, стадионы и спортивные площадки, пионерлагеря и дома отдыха не переставали принимать мальчишек и девчонок даже в самые суровые для нашего государства годы.
Но не всегда пионерские дороги бывали легкими. В Великую Отечественную миллионы ребят заменили ушедших на фронт взрослых. Они доблестно трудились в тылу, приближая Победу. Многие, несмотря на юный возраст, сами вступили в схватку с фашизмом. Володя Дубинин, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова - эти имена пионеров-героев знал весь советский народ.
И недаром пионерские галстуки алого цвета — это частица священного для каждого из нас Знамени Победы советского народа над фашизмом.
Воспитанники пионерии становились героями войны и труда, покоряли Космос, осваивали Целину, сажали сады и леса, развивали науку и культуру.
Современная пионерская организация КПРФ - достойная преемница лучших традиций советского воспитания и образования. Сегодня в пионеры идут самые смелые и умелые!
В день замечательного праздника желаю вам быть достойными своих героических предшественников. Горячо любить Родину, помнить и хранить ее славную историю. Желаю вам быть здоровыми и сильными, умными и неравнодушными в борьбе за счастье и процветание нашего Отечества. Будьте мужественными и смелыми. Учитесь побеждать!
Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов