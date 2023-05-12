РЕДКИЙ КРЫМЧАНИН ДОЖИВАЕТ ДО ПЕНСИИ

По данным Крымстата, ожидаемая продолжительность жизни в Республике Крым по состоянию на 2022 год для женщин составляет 77,02 лет, а для мужчин — 66,93 лет. По аналогичным расчетам для обоих полов средняя ожидаемая продолжительность жизни в Крыму составила 72 года. Вроде бы неплохо, но, как всегда, есть одно но.
Если вспомнить цифры из отчета министра труда и социальной
защиты Республики Крым Елены Романовской в 2019 году, то, по ее данным,
увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни в рамках национального
проекта «Демография» планировалось до отметки в 67 лет. Уточнений правда не было,
что это за цифры: для обоих полов или только для мужчин, или только для женщин,
но это настораживает.
По данным Крымстата, та самая ожидаемая продолжительность
жизни в 2019 году для женщин составляла 77,41 лет, а для мужчин — 67,76 лет,
оба пола — 72,71 года. Чего добились чиновники пока не ясно, но то, что за три
года продолжительность жизни крымских мужчин сократилась на 0,83 лет, это
очевидно.
А теперь вспомним о пресловутом увеличении возраста выхода
на пенсию. Для мужчин этот возраст сейчас составляет 65 лет. То есть сейчас, те
из мужчин, кто дожил до пенсии, в лучшем случае живут еще два года! Всего два!
Каждый из вас сможет и сам подсчитать, сколько среднестатистический мужчина за
свою трудовую деятельность сделал отчислений в тот самый пенсионный фонд, ныне
социальный, и куда же эти недополученные пенсионером средства уходят? Чиновники
утверждают, что на пенсии еще живущим. И тут опять возникает это но.
Долги и обязательства имущественного характера переходят по
наследству, а вот честно перечисленные в течении всей трудовой деятельности от
заработков деньги в соцфонд не достаются наследникам.
Мало того, продолжительность жизни мужчин продолжает хоть и
медленно, но верно сокращаться. Все «улучшения» в этом направлении мы наблюдаем
только на словах, звучащих из уст чиновников, а настоящее положение дел от них
далеко. Возможно, уже через пару лет только редкий мужчина сможет дожить до
пенсии, а уж чтобы получать ее сколько-нибудь долго, так и сейчас об этом речь
не идет.
Из всей этой ситуации необходимо срочно искать реальный
выход — это, в первую очередь, возврат к прежнему возрасту выхода на пенсию:
для женщин в 55 лет, для мужчин в 60 лет. КПРФ активно предлагает принятие
данного законопроекта, но партия власти саботирует и голосует против, пользуясь
своим большинством. И только вы, как избиратели, сможете изменить эту ситуацию,
отдавая свой голос на выборах депутатов разных уровней не за партию власти и ее
спойлеров, умело маскирующихся под борцов за права народа, а за партию, которая
действительно готова изменить к лучшему и Россию, и жизнь ее граждан.