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пятница, 12 мая 2023 г.

РЕДКИЙ КРЫМЧАНИН ДОЖИВАЕТ ДО ПЕНСИИ

По данным Крымстата, ожидаемая продолжительность жизни в Республике Крым по состоянию на 2022 год для женщин составляет 77,02 лет, а для мужчин — 66,93 лет. По аналогичным расчетам для обоих полов средняя ожидаемая продолжительность жизни в Крыму составила 72 года. Вроде бы неплохо, но, как всегда, есть одно но.

Если вспомнить цифры из отчета министра труда и социальной защиты Республики Крым Елены Романовской в 2019 году, то, по ее данным, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни в рамках национального проекта «Демография» планировалось до отметки в 67 лет. Уточнений правда не было, что это за цифры: для обоих полов или только для мужчин, или только для женщин, но это настораживает.

По данным Крымстата, та самая ожидаемая продолжительность жизни в 2019 году для женщин составляла 77,41 лет, а для мужчин — 67,76 лет, оба пола — 72,71 года. Чего добились чиновники пока не ясно, но то, что за три года продолжительность жизни крымских мужчин сократилась на 0,83 лет, это очевидно.

А теперь вспомним о пресловутом увеличении возраста выхода на пенсию. Для мужчин этот возраст сейчас составляет 65 лет. То есть сейчас, те из мужчин, кто дожил до пенсии, в лучшем случае живут еще два года! Всего два! Каждый из вас сможет и сам подсчитать, сколько среднестатистический мужчина за свою трудовую деятельность сделал отчислений в тот самый пенсионный фонд, ныне социальный, и куда же эти недополученные пенсионером средства уходят? Чиновники утверждают, что на пенсии еще живущим. И тут опять возникает это но.

Долги и обязательства имущественного характера переходят по наследству, а вот честно перечисленные в течении всей трудовой деятельности от заработков деньги в соцфонд не достаются наследникам.

Мало того, продолжительность жизни мужчин продолжает хоть и медленно, но верно сокращаться. Все «улучшения» в этом направлении мы наблюдаем только на словах, звучащих из уст чиновников, а настоящее положение дел от них далеко. Возможно, уже через пару лет только редкий мужчина сможет дожить до пенсии, а уж чтобы получать ее сколько-нибудь долго, так и сейчас об этом речь не идет.

Из всей этой ситуации необходимо срочно искать реальный выход — это, в первую очередь, возврат к прежнему возрасту выхода на пенсию: для женщин в 55 лет, для мужчин в 60 лет. КПРФ активно предлагает принятие данного законопроекта, но партия власти саботирует и голосует против, пользуясь своим большинством. И только вы, как избиратели, сможете изменить эту ситуацию, отдавая свой голос на выборах депутатов разных уровней не за партию власти и ее спойлеров, умело маскирующихся под борцов за права народа, а за партию, которая действительно готова изменить к лучшему и Россию, и жизнь ее граждан.