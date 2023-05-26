«Хочу, чтобы жизнь у людей в нашем селе становилась лучше»

Человека, с которым я сегодня вас познакомлю, зовут Владимир Шереметьев. Традиционное: родился, учился, женился – в его случае можно описать одним словом – это его родное село Мирное Симферопольского района. Там проходит вся его жизнь, и Владимир всеми силами старается сделать эту жизнь и для себя, и для своей семьи, и для своих односельчан лучше. А работы в этом направлении в селе непочатый край!
— С детства я
занимался футболом, с 1981 по 1989 годы играл в совхозной команде, под
руководством тренера Владимира Цветкова, а также с 1989 по 1991 годы играл в
Таврии Симферополь, отслужил в армии, а потом поехал работать в Москву. Через
полтора года вернулся домой и решил строить свою судьбу в родном селе.
Занимался предпринимательской деятельностью, довольно успешно, но из-за болезни
жены, а потом и детей, оставил работу – рассказывает Владимир. – Мои родители
из простой советской семьи, обычные рабочие, без всяких связей, воспитали меня так,
что каждый человек должен трудиться на совесть, жить и также воспитывать своих
детей. Их у меня четверо, уже есть две внучки, но так как, двое детей и жена –
инвалиды, поэтому большую часть своего времени я посвящаю заботе о них и
решению всевозможных проблем, связанных и с соцобеспечением, и с доступностью
среды и так далее.
Имея упорный
характер и желание искать пути решения проблем, Владимир понемногу стал
помогать и своим односельчанам – ведь проблемы у многих схожие, а помощи от
местных чиновников, как правило, не дождешься.
— Общественной
работой занимаюсь несколько лет. Являюсь членом Движения «За новый социализм».
Так как у самого дети, проблемы, то и ко мне притягиваются такие же люди:
одинокие мамочки, жены тех, кто сейчас воюет, пенсионеры. Например, одной
мамочке дали путевку в детский сад, а он расположен далеко от дома. Нужно везти
ребенка на маршрутке, а потом самой успеть добраться на работу – просим, чтобы
подобрали детский сад поближе к дому. Другая проблема – нет школьного автобуса.
В Мирном есть дома, которые расположены на месте бывшей советской степь-фермы.
Добираться туда нужно через поля, дорог нет, а там около 10 домов и у всех
дети, которым как-то нужно добираться в школу. Есть и наболевшие вопросы
сельчан: покос травы, состояние детских площадок, и фасады зданий – они
настолько легко решаемы, если бы в этом была заинтересована местная
администрация. Дороги, дворы и прилегающие территории. Например, улица
Стадионная «без дорог». На той же улице есть дома № 19 и 19А, которые находятся
в аварийном состоянии и не пригодны для жизни людей. Администрация же сказала,
что не знала про существование данных домов.
В Мирном есть
современные детские площадки, но это только в центре села. А по окраинам села
как стояли ржавые конструкции и вкопанные в землю покрышки, так и продолжают
стоять.
Также, как и в
отремонтированном сельском спортивном комплексе до сих пор не слышно детских
голосов, зато уже заметны следы разрушения на прилежащей территории.
– По этому
вопросу я уже написал запрос, жду ответа. Какое-то время назад были выделены
деньги на ремонт спортивного комплекса. Его очень хорошо отремонтировали, все
очень красиво, современно, но с декабря 2022 года он так и не заработал, и по
сей день стоит пустым – делится наболевшими проблемами сельчан Владимир. – На
вопрос, почему не работает спортивный комплекс, четкого ответа нет. Но до сих
пор спортивный комплекс стоит пустым. А ведь именно там уже должны были
бесплатно заниматься наши дети в разных секциях и кружках.
Возможности
бесплатно заниматься спортом Мирновские дети лишены были еще тогда, когда был
продан в частную собственность совхозный стадион. Сейчас Владимир Шереметьев
борется за то, чтобы собственник объекта и арендатор земли, на которой он
расположен, предоставлял сельским детям бесплатные социальные часы для занятий
на теннисных кортах и футбольном поле.
— Могу сказать,
что по итогу на теннисном корте было выделено некоторое количество таких часов
для бесплатных занятий, а вот на футбольное поле ребятишек бесплатно не
пускают, – отмечает Владимир. — Прошу администрацию включить в обязанность
арендатору земли, предоставлять социальные часы для бесплатных занятий детей.
Направляю запросы, жалобы в прокуратуру, другие органы, чтобы добиться этого.
Сейчас Владимир
Шереметьев зарегистрировался кандидатом в депутаты Госсовета РК по Добровскому
одномандатному избирательному округу № 20 Симферопольского района от КПРФ. На
мой вопрос о том, что он планирует делать дальше, Владимир Шереметьев честно
ответил, что обещать он не любит, но повестка его рабочей деятельности не
изменится при любом решении народа.
– Возможно, у
меня будет больше полномочий и это позволит взяться за какие-то другие дела,
более серьезные. Я всегда был, есть и буду с народом, даже, если не пройду в
Госсовет. И это все не ради выборов. У меня болит душа за людей, за их права,
их проблемы. Я родился и вырос в Мирном, и хочу, чтобы жизнь у людей в нашем
селе становилась лучше, — делится своими мыслями Владимир. — Ведь кроме музея и
мемориала, которые поддерживаются и финансируются республикой, остальное все в
запустении. А сейчас наше село может похвастаться только некошеной травой и
коммерческими зданиями.
Казалось бы, ну
что там такого может происходить в небольшом селе? Сколько там тех и жителей, и
проблем? Но это только кажется. На самом деле проблем у жителей Мирного
предостаточно, а узнав, что Владимир Шереметьев может помочь,
проконсультировать, подсказать, люди постоянно к нему обращаются.
—В день я
обрабатываю несколько обращений от граждан. У меня есть свой чат в Viber «Мирное – Актив Жителей», куда мне пишут люди со
своими проблемами, вопросами. Я людей стараюсь консультировать, помогать им,
подсказывать, куда направлять обращения, как составить и т. д. Выезжаю на места
и вникаю в проблему, — уточняет Владимир. — С сожалением к работе чиновников,
хочу отметить, что за это время активной работы получаю больше отписок, чем
решения проблем, но буду стараться доводить все дела до конца.
Этому человеку,
на мой взгляд, можно верить. Судите сами. Он не обещает, но делает все, что в
его силах, а если есть возможность, помогает тем, кому эта помощь нужна, в том
числе и нашим ребятам, участвующим в СВО. Не опускает руки и не клянет свою
судьбу, а строит ее так, как считает нужным и правильным в соответствии со
своим кодексом чести и моральными принципами, а также характером, закаленным
профессиональным спортом.
Лилия Косса