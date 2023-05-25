Пора встать на защиту образования

Руководитель фракции КПРФ В Государственном Совете Республики Крым Сергей Богатыренко поднял на очередной сессии важный вопрос, касающийся образования в целом и обучения молодого поколения в частности. Ряд острых проблем, от решения которых напрямую зависит благополучное будущее нашего полуострова в частности и всей России в целом, был озвучен депутатом-коммунистом перед парламентариями.
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Сегодня, когда мы наблюдаем трудности в развитии промышленности и
технологического развития, проблема образования в России и в Крыму является
острой и требует незамедлительного решения. Сегодня она приобрела
стратегическое значение, о котором в
своем послании говорил президент Российской Федерации.
Напомню,
что после воссоединения Крыма с Россией, в 2014 году начался процесс
возрождения полуострова во всех направлениях, в том числе и в образовательной
сфере. Как известно, в украинский период истории Крыма, по сравнению с
советским периодом, в школах на 70 % было сокращено преподавание русского языка
и литературы. Фактически политизировано, с позиции украинского национализма изучалась
история, в 2 раза было сокращено время на преподавание математики и т. д. В
настоящее время эти проблемы преодолеваются, и есть все надежды, что они будут
преодолены. В сферу образования вкладываются огромные средства.
Хочу
подчеркнуть, что в Крыму имеется ряд проблем в сфере образования, которые
необходимо решать, как первоочередные.
Во-первых, подготовка
педагогических кадров и, прежде всего, для школ. С образованием Крымского
Федерального университета им. В. И. Вернадского, в основном, по необъяснимым
причинам прекращена подготовка профессиональных педагогов для школ и, прежде
всего, учителей предметников. Уже в ближайшие годы мы столкнемся с проблемой
отсутствия в школах Крыма учителей-предметников, таких как учителей физики,
математики, истории, химии и др.
В
связи с этим Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым
необходимо объективно изучить данную проблему и максимально ее преодолеть, с
учетом потребности региона и в контексте проведения в стране реформы
образования в целом.
Во-вторых, высшее
образование также требует своего реформирования. Созданный в Крыму КФУ им. В. И
Вернадского явно не поднял уровень высшего образования в регионе, а скорее его
опустил, о чем свидетельствуют оценки масс-медиа и специалистов. В частности,
ликвидированы, как самостоятельные юридические лица, медицинский, аграрный
университеты и ряд других учебных заведений.
Особо
хочу обратить внимание в связи с этим на подготовку управленческих кадров
высшей квалификации. Труднообъяснимым явился тот факт, что с образованием КФУ
был ликвидирован Институт управления, готовивший управленческие кадры.
Ликвидированы соответствующие профильные кафедры отраслевых вузов. А оставшаяся
кафедра государственного и муниципального управления сократилась почти в два
раза, потеряв по разным причинам большинство ведущих докторов и кандидатов
наук. Число уволенных и ушедших с кафедры специалистов по государственному
управлению в количественном измерении тянет, вероятно, на всероссийский
«антирекорд».
Глава
Республики неоднократно определял проблему с кадрами в Крыму как особо
актуальную, очевидно, пришло время ее решать на деле и с точки зрения
профессиональной подготовки.
Предлагается
руководству Крыма, в контексте проводимой реформы высшего образования, изучить
и данную проблему в регионе, предложив алгоритм практического ее решения.
В-третьих,
отмечу, что собственными силами проблему подготовки и переподготовки
высококвалифицированных специалистов в Крыму в настоящее время осуществить
необычайно сложно. Особо назрела проблема и с повышением квалификации в том
числе и педагогических кадров на новом качественном уровне. В данной связи
предлагается инициировать создание в Крыму филиала Академии народного хозяйства
и госслужбы при Президенте РФ, а также привлечь для работы в крымских вузах
специалистов из других регионов.
Коммунисты
Крыма готовы оказать всяческую поддержку в решении проблем в сфере образования.
В том числе депутаты фракции КПРФ готовы организовать системные исследования
проблем развития образования в Крыму с участием ученых, подготовленных в Академии
госслужбы при Президенте Российской Федерации для работы в нашем регионе.
Готовы составить научно обоснованный рейтинг проблем и разработать «дорожную
карту» их решения, если в этом будет заинтересованность соответствующих
структур государственного управления.
Отдельно хочу остановиться на главном вопросе поддержки учителей и
студентов – финансировании.
2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. И сегодня много
говорится об уважении к профессии учителя и о ее важности. И это верно, и
важно. Напомню, что в 1945 году Победа признавалась именно заслугой советского
учителя. Именно благодаря учителю было воспитано целое поколение патриотов,
умных и грамотных, способных самоотверженно трудится на благо Родины. Сегодня
перед нами такой же вызов времени! Когда весь мир объявил нам войну, именно на
плечи российского учителя ложится ответственность подготовки молодых кадров.
А сегодня голая ставка учителя меньше МРОТ – 14 400 рублей. Чтобы
выйти на уровень средней зарплаты, они вынуждены брать две ставки,
дополнительную нагрузку, репетиторство, плюс прочая бумажная работа. Учителя
просто выгорают на работе. Они не выдерживают, что приводит к колоссальной
текучке кадров. При этом педагогические вузы ежегодно выпускают учителей,
которые не хотят работать по профессии.
Отдельная история со студентами. Половина учебных заведений Крыма
не предоставляет студентам общежитий. Иногородние вынуждены жить в съемном
жилье. Скажите, как студент может прожить на стипендию 3300 рублей? В
справедливое советское время стипендии были от 40 рублей. И на эти деньги
студент мог хоть и скромно, но полноценно жить и учиться. А сегодня студент,
приезжая на учебу в столицу, об учебе думает в последнюю очередь. Все свое свободное
время он проводит не в библиотеке, не в трудах по самообразованию, а в поисках
места, где бы подработать, так как молодежная среда обязывает их быть на
уровне.
Эту порочную систему, где учитель и ученик думают не об учебе, а
где бы дополнительно заработать, чтобы обеспечить минимальный жизненный уровень,
надо срочно менять! На образование тратятся миллионы: на ремонты и
благоустройство, на поддержание образовательного процесса, на заборы, на
камеры, на рамки, на охрану, а учитель остается второстепенной фигурой в этом процессе.
Сегодня технологии развиваются стремительно и оседлать их под силу
только молодому поколению. Сегодняшние школьники полноценно включатся в
развитие экономики Крыма и нашей страны уже через 10–15 лет, студенты через 5
лет. И КПД их работы полностью зависит от принимаемых нами сегодня решений.
Коммунисты в Государственной Думе постоянно выступают с
инициативой увеличения заработной платы работникам образования.
И крымские депутаты, совместно с министерством и политическими
партиями должны инициировать принятие на законодательном уровне всех мер
социальной защищенности для педагога и студента, начиная с установления зарплаты
нашим учителям в размере не ниже 50000 рублей, а минимальной стипендии студентам
не менее установленного прожиточного минимума на взрослого работающего
человека.
Давайте совместными усилиями встанем на защиту нашего образования.