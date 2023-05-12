СЕРГЕЙ БОГАТЫРЕНКО: ТОВАРИЩ! БУДЬ БДИТЕЛЕН!

Мы живем в очень ответственный период, когда просто необходима консолидация всего общества. И это должно быть не только объединение вокруг помощи фронту, но и обеспечение безопасности тыла. Мы, гражданские, находясь на своем месте, должны быть надежной опорой для наших военнослужащих и их семей.
Хочу напомнить крымчанам об одном происшествии: в преддверии
майских праздников в Симферополе неизвестными был закрашен мурал с изображением
знамени Победы, который к празднованию 9 Мая нарисовали молодые коммунисты. По случайному
совпадению в это же время симферопольские коммунальщики отчитались, что закрашивают
граффити в русле реки Салгир. Моему возмущению не было предела. Конечно, первыми
мыслями были: как они посмели? Я, как депутат, написал соответствующие
обращения в правоохранительные органы с просьбой выяснить все обстоятельства
данного акта вандализма. Спустя некоторое время правоохранители распутали клубок
и задержали провокаторов. Оказывается, изображение знамени Победы осквернили
неизвестные мерзавцы, намалевав на нем бандеровский флаг. А прохожие сообщили
коммунальщикам, чтобы те закрасили похабщину. Но самое обидное, что ни прохожие,
ни коммунальщики не сообщили об этом в полицию, что позволило бы оперативно задержать
вандалов.
Эта ситуация является ярким примером тому, как гражданское
безразличие играет на руку провокаторам.
А сколько еще случаев осквернения памятников, Вечного огня и
других мемориалов было в последнее дестятилетие — десятки. В большинстве
случаев вандалов удается привлечь к ответственности только лишь благодаря камерам
видеонаблюдения. Но ведь вокруг всегда есть люди, которые могли бы попытаться
остановить этих мерзавцев, вызвать полицию. И именно этого сейчас нам как никогда
не хватает, бдительности нашего населения.
Сейчас в интернет среде начал свою работу «Крымский СМЕРШ», который
направлен на выявление граждан, ведущих подрывную деятельность в сети интернет.
Такая же работа должна быть налажена и в повседневной жизни. Посмотрите,
сколько террористических актов совершается в нашей стране и какое их количество
предотвращается нашими правоохранительными органами. Сегодня каждый гражданин
должен прикрыть тыл наших воинов, сражающихся на передовой. Именно бдительность
и неравнодушие может помочь сделать наше общество сплоченнее.
Вы все знаете, что часть сбежавших из страны в открытую показала
свою позицию и отношение к России, но не меньшая часть затаилась и превратилась
в так называемых «ждунов». Именно эти «ждуны» и представляют потенциальную
опасность, так как именно на них могут опираться в своей противозаконной
деятельности украинские кураторы.
Патриотизм — составная часть национальной идеи России, неотъемлемый
компонент отечественной науки и культуры, выработанный веками. Он всегда расценивался
как источник мужества, героизма и силы российского народа, как необходимое условие
величия и могущества нашего государства.
И сейчас как никогда важно патриотическое воспитание. Об этом
постоянно говорит наш президент Владимир Владимирович Путин: «Патриотизм —
прочный фундамент будущего России». И только коммунисты в этом направлении
активно и вдумчиво поддерживают нашего президента, предлагают реальные шаги, а
не очередные «разговоры» для галочки. Напомню, что лидер КПРФ Геннадий
Андреевич Зюганов всегда делает упор на то, что без патриотического, гражданского
воспитания поступательное движение в развитии общества невозможно.
Давайте вместе вспомним лозунг Феликса Дзержинского: «Будьте
зорки и бдительны!». Он сегодня очень важен для безопасности Крыма и всей
России.
Исходя из сложившейся ситуации и угроз, которые необходимо
предотвратить, на заседании комитета Госсовета Республики Крым по
патриотическому воспитанию выступил с предложением, уделять максимальное внимание
государственной пропаганде, направленной на обеспечение безопасности нашей
Родины.
Крымчанин! Будь бдителен!
Сергей Богатыренко, руководитель фракции КПРФ в Госсовете
Республики Крым