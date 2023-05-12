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пятница, 12 мая 2023 г.

СЕРГЕЙ БОГАТЫРЕНКО: ТОВАРИЩ! БУДЬ БДИТЕЛЕН!

Мы живем в очень ответственный период, когда просто необходима консолидация всего общества. И это должно быть не только объединение вокруг помощи фронту, но и обеспечение безопасности тыла. Мы, гражданские, находясь на своем месте, должны быть надежной опорой для наших военнослужащих и их семей.

Хочу напомнить крымчанам об одном происшествии: в преддверии майских праздников в Симферополе неизвестными был закрашен мурал с изображением знамени Победы, который к празднованию 9 Мая нарисовали молодые коммунисты. По случайному совпадению в это же время симферопольские коммунальщики отчитались, что закрашивают граффити в русле реки Салгир. Моему возмущению не было предела. Конечно, первыми мыслями были: как они посмели? Я, как депутат, написал соответствующие обращения в правоохранительные органы с просьбой выяснить все обстоятельства данного акта вандализма. Спустя некоторое время правоохранители распутали клубок и задержали провокаторов. Оказывается, изображение знамени Победы осквернили неизвестные мерзавцы, намалевав на нем бандеровский флаг. А прохожие сообщили коммунальщикам, чтобы те закрасили похабщину. Но самое обидное, что ни прохожие, ни коммунальщики не сообщили об этом в полицию, что позволило бы оперативно задержать вандалов.

Эта ситуация является ярким примером тому, как гражданское безразличие играет на руку провокаторам.

А сколько еще случаев осквернения памятников, Вечного огня и других мемориалов было в последнее дестятилетие — десятки. В большинстве случаев вандалов удается привлечь к ответственности только лишь благодаря камерам видеонаблюдения. Но ведь вокруг всегда есть люди, которые могли бы попытаться остановить этих мерзавцев, вызвать полицию. И именно этого сейчас нам как никогда не хватает, бдительности нашего населения.

Сейчас в интернет среде начал свою работу «Крымский СМЕРШ», который направлен на выявление граждан, ведущих подрывную деятельность в сети интернет. Такая же работа должна быть налажена и в повседневной жизни. Посмотрите, сколько террористических актов совершается в нашей стране и какое их количество предотвращается нашими правоохранительными органами. Сегодня каждый гражданин должен прикрыть тыл наших воинов, сражающихся на передовой. Именно бдительность и неравнодушие может помочь сделать наше общество сплоченнее.

Вы все знаете, что часть сбежавших из страны в открытую показала свою позицию и отношение к России, но не меньшая часть затаилась и превратилась в так называемых «ждунов». Именно эти «ждуны» и представляют потенциальную опасность, так как именно на них могут опираться в своей противозаконной деятельности украинские кураторы.

Патриотизм — составная часть национальной идеи России, неотъемлемый компонент отечественной науки и культуры, выработанный веками. Он всегда расценивался как источник мужества, героизма и силы российского народа, как необходимое условие величия и могущества нашего государства.

И сейчас как никогда важно патриотическое воспитание. Об этом постоянно говорит наш президент Владимир Владимирович Путин: «Патриотизм — прочный фундамент будущего России». И только коммунисты в этом направлении активно и вдумчиво поддерживают нашего президента, предлагают реальные шаги, а не очередные «разговоры» для галочки. Напомню, что лидер КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов всегда делает упор на то, что без патриотического, гражданского воспитания поступательное движение в развитии общества невозможно.

Давайте вместе вспомним лозунг Феликса Дзержинского: «Будьте зорки и бдительны!». Он сегодня очень важен для безопасности Крыма и всей России.

Исходя из сложившейся ситуации и угроз, которые необходимо предотвратить, на заседании комитета Госсовета Республики Крым по патриотическому воспитанию выступил с предложением, уделять максимальное внимание государственной пропаганде, направленной на обеспечение безопасности нашей Родины.

Крымчанин! Будь бдителен!

Сергей Богатыренко, руководитель фракции КПРФ в Госсовете Республики Крым