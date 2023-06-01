ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ КРО КПРФ СЕРГЕЯ БОГАТЫРЕНКО

Дорогие друзья!1 июня, по доброй традиции, мы отмечаем замечательный праздник – Международный день защиты детей.
Детство - это самая прекрасная пора, полная радости и благополучия.
Сделать его таким – задача семьи, общества и государства. В свое время коммунисты обеспечили почётом и уважением материнство, а все лучшее предназначалось детям. Бесплатные ясли, детские сады, образование и здравоохранение. Технические кружки и художественные коллективы, студии и Дворцы пионеров не только обеспечивали культурный досуг, но и с самых юных лет развивали таланты, открывали дорогу способным в науку и технику, в большой спорт и искусство. Каждая семья знала, что перед их ребёнком открыты все дороги, и зависят они от таланта и способностей, а не толщины родительского кошелька.
Сегодня время перевернуло все с ног на голову. Платное образование, кружки и досуг стали практически не доступны для детей. Детские лагеря и здравницы отдаются под гостиницы. Капитализм ворует у детей детство.
Депутаты фракции КПРФ делают все возможное, чтобы возродить замечательную советскую традицию – «Всё лучшее – детям!», возвратив доступность детских учреждений воспитания, образования и отдыха.
Товарищи! Поддерживая борьбу КПРФ в борьбе за обновлённый социализм, за восстановление Советской власти, вы защищаете своих детей, вы защищаете их и своё будущее.
С праздником, дорогие друзья! Счастья и добра вашим детям, и пусть ваши родительские чувства вдохнут в вас гражданское мужество для борьбы ради блага ваших детей! Пусть в этот день мир будет светлее, добрее и чище от лучистых детских улыбок!