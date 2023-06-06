Русский язык – язык народа-победителя! Поздравление Г. А. Зюганова

Дорогие товарищи!
Мои друзья!
Ежегодно 6 июня, в годовщину рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, мы отмечаем День русского языка. Этот праздник объединяет миллионы людей по всей планете: филологов-славистов, культурологов, литераторов, журналистов, историков, политических деятелей и общественных активистов – всех тех, кто любит Россию, её язык и культуру.
Русский язык является одним из богатейших в мире. Выдающийся советский писатель Алексей Толстой отмечал: «Русский народ создал русский язык, яркий, как радуга после весеннего ливня, меткий, как стрелы, певучий и богатый, как песня над колыбелью». Мелодичностью и лексическим многообразием русской речи восхищались многие зарубежные писатели и поэты – Александр Дюма и Антуан де Сент-Экзюпери, Генрих Гейне и Томас Манн, Фрэнсис Скотт Фицджеральд и Эрнест Хемингуэй, Сомерсет Моэм и Бернард Шоу. «Русский язык в умелых руках и опытных устах красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен», – писал Александр Куприн.
Действительно, как велик и многогранен он в бессмертных творениях Пушкина и Лермонтова, Гончарова и Тургенева, Достоевского и Толстого, Чехова и Горького, Шолохова и Паустовского!
Сегодняшний праздник показывает величие и могущество, по выражению И.С. Тургенева, русского языка-победителя, языка нашей Великой Победы. Забота о русском языке способствует сохранению исторической правды, укреплению дружбы и единства в борьбе с реакцией и фашизмом. День русского языка напоминает нам, что в мире, где царит русофобия и вьют гнёзда фашистские гадины, где от страха и невежества уничтожаются памятники А.С. Пушкину, его золотое слово пробивает броню ненависти, по-прежнему врачует и очищает пространство. На фоне агрессивности Запада трепетное отношение к русскому языку, к уникальной культуре России является вопросом национальной безопасности. Ещё в 2007 году КПРФ посвятила обсуждению этой значимой темы Пленум Центрального Комитета.
Компартия добилась учреждения Дня русского языка. Она первой протянула руку помощи Донбассу, отстаивающему право свободно говорить по-русски. В настоящее время многие коммунисты и комсомольцы героически сражаются с фашизмом, защищают идеи Русского мира в рядах участников специальной военной операции. Мы уверены: в нынешних условиях крайне важно уделять большое внимание русскому языку – великой и могучей силе, объединяющей страны и народы.
Берегите русский язык! Помните и заботьтесь о нашей родной речи! О её красоте и величии! Пусть для каждого жителя нашей Родины День русского языка будет подлинным праздником мира и добра, согласия и высокой духовности!
С праздником, дорогие товарищи! С Днём русского языка! С днём рождения любимого поэта – Гордости и Славы России – Александра Сергеевича Пушкина!
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов