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понедельник, 26 июня 2023 г.

КПРФ выдвинула кандидатов на довыборы в Госдуму

 Крымский коммунист в числе кандидатов.

В Единый день голосования 10 сентября 2023 года пройдут довыборы депутатов Государственной Думы в четырех одномандатных округах, депутатские мандаты в которых по разным причинам освободились. Сегодня КПРФ выдвинула своих кандидатов на эти выборы:

- Семиренко Дмитрий Васильевич (Дивногорский одномандатный округ №56, Красноярский край). Зампредседателя Шушенского поселкового Совета депутатов, председатель комиссии по вопросам ЖКХ. Добровольцем участвовал в специальной военной операции. 

 - Саенко Василий Николаевич (Симферопольский одномандатный округ №19, Республика Крым). Кандидат в члены ЦК КПРФ, первый секретарь Симферопольского городского комитета партии, председатель Ассоциации поддержки производителей кормоуборочной и зерноуборочной техники Республики Крым.

 - Бытдаев Кемал Курманович (Карачаево-Черкесский одномандатный округ №16). Член ЦК КПРФ, первый секретарь Комитета Карачаево-Черкесского республиканского отделения партии, зампред комитета Народного Собрания КЧР по аграрной политике.

 - Токарев Сергей Владимирович (Липецкий одномандатный округ №114, Липецкая область). Член Президиума ЦКРК КПРФ, второй секретарь Комитета Липецкого областного отделения партии, руководитель фракции КПРФ в областном Совете депутатов.

Все кандидаты очень сильные, имеют опыт участия в избирательных кампаниях и работы в местных парламентах. Желаем удачи на выборах! Партия уверена в вашей победе!