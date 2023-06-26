КПРФ выдвинула кандидатов на довыборы в Госдуму

Крымский коммунист в числе кандидатов.
В Единый день голосования 10 сентября 2023 года пройдут довыборы депутатов Государственной Думы в четырех одномандатных округах, депутатские мандаты в которых по разным причинам освободились. Сегодня КПРФ выдвинула своих кандидатов на эти выборы:
- Семиренко Дмитрий Васильевич (Дивногорский одномандатный
округ №56, Красноярский край). Зампредседателя Шушенского поселкового Совета
депутатов, председатель комиссии по вопросам ЖКХ. Добровольцем участвовал в
специальной военной операции.
- Саенко Василий Николаевич
(Симферопольский одномандатный округ №19, Республика Крым). Кандидат в члены ЦК
КПРФ, первый секретарь Симферопольского городского комитета партии,
председатель Ассоциации поддержки производителей кормоуборочной и
зерноуборочной техники Республики Крым.
- Бытдаев Кемал
Курманович (Карачаево-Черкесский одномандатный округ №16). Член ЦК КПРФ, первый
секретарь Комитета Карачаево-Черкесского республиканского отделения партии,
зампред комитета Народного Собрания КЧР по аграрной политике.
- Токарев Сергей
Владимирович (Липецкий одномандатный округ №114, Липецкая область). Член
Президиума ЦКРК КПРФ, второй секретарь Комитета Липецкого областного отделения
партии, руководитель фракции КПРФ в областном Совете депутатов.
Все кандидаты очень сильные, имеют опыт участия в
избирательных кампаниях и работы в местных парламентах. Желаем удачи на
выборах! Партия уверена в вашей победе!