В Феодосии и Судаке прошел семинар партактива КПРФ

Накануне коммунисты двух приморских городских округов провели семинар-совещание, на котором обсудили ряд важных вопросов.
По словам первого секретаря КРО КПРФ Сергея Богатыренко, сейчас для крымских коммунистов основная задача – подготовка и проведение выборной кампании в Государственную Думу Российской Федерации по одномандатному избирательному округу №19. Также он представил собравшимся Василия Саенко – кандидата в депутаты и рассказал об основных задачах коммунистов на довыборах.
В свою очередь Василий Саенко, выступая перед товарищами, рассказал
о причинах, которые подтолкнули его к участию в выборной кампании, своих планах
и целях, среди которых основным является свое видение развития Крыма. По его
мнению, основной упор необходимо сделать на развитие предприятий, сельского
хозяйства Крыма, а также возрождении курортно-рекреационного комплекса.
В ходе семинара-совещания были заслушаны доклады
руководителей организационного отдела КРО КПРФ, касающиеся приема в партию,
работы с членами УИК, наблюдателями, агитаторами.
Об обстановке и положении дел в горкомах партии доложили первый
секретарь Комитета Феодосийского ГО КПРФ Федор Шпаковский и первый секретарь
Комитета Судакского ГО КПРФ Мария Афанасьева.
«Коммунисты настроены решительно и готовы приложить
максимальные усилия для победы нашего кандидата», – подчеркнул Сергей
Богатыренко.