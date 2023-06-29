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четверг, 29 июня 2023 г.

В Феодосии и Судаке прошел семинар партактива КПРФ

Накануне коммунисты двух приморских городских округов провели семинар-совещание, на котором обсудили ряд важных вопросов.

По словам первого секретаря КРО КПРФ Сергея Богатыренко, сейчас для крымских коммунистов основная задача – подготовка и проведение выборной кампании в Государственную Думу Российской Федерации по одномандатному избирательному округу №19. Также он представил собравшимся Василия Саенко – кандидата в депутаты и рассказал об основных задачах коммунистов на довыборах.

В свою очередь Василий Саенко, выступая перед товарищами, рассказал о причинах, которые подтолкнули его к участию в выборной кампании, своих планах и целях, среди которых основным является свое видение развития Крыма. По его мнению, основной упор необходимо сделать на развитие предприятий, сельского хозяйства Крыма, а также возрождении курортно-рекреационного комплекса.

В ходе семинара-совещания были заслушаны доклады руководителей организационного отдела КРО КПРФ, касающиеся приема в партию, работы с членами УИК, наблюдателями, агитаторами.

Об обстановке и положении дел в горкомах партии доложили первый секретарь Комитета Феодосийского ГО КПРФ Федор Шпаковский и первый секретарь Комитета Судакского ГО КПРФ Мария Афанасьева.

«Коммунисты настроены решительно и готовы приложить максимальные усилия для победы нашего кандидата», – подчеркнул Сергей Богатыренко.