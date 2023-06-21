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среда, 21 июня 2023 г.

Вот как это было

I. 26.08.1939 г. Западным военным округом был обстрелян германский самолет ДО-101 с германскими дипломатами на борту и министром Риббентропом, следовавший в Москву для подписания Пакта о ненападении, о дружбе и экономических отношениях. Самолет получил ряд пробоин фюзеляжа, но никто не пострадал. Виновные пошли под трибунал. По данному инциденту НКО СССР своим приказом потребовало:

а) с истребителей ПВО и в/ч снять вооружение и радиостанции;

б) на остальных типа самолетов вооружение рации не снимать;

в) весь боезапас сдать на склады  Южного, Юго-западного, Западного, Северо-западного и Прибалтийского округах;

(В 07 утра 22.06.1941 г. Жуков совершил таран германского Ю-87, ибо отсутствовало на самолете вооружение. «История ВОВ»)

II. 14.06.1941 г. было опубликовано сообщение ТАСС, в котором говорилось о сотрудничестве между Германией и СССР, ибо заключен договор о ненападении – Пакт о нейтралитете.

III. В апреле-мае 1941 г. Генштаб РККА всем в/ч, военкоматам и подчиненным структурам под роспись для строгого хранения выдал «красные» конверты с планами действий на случай объявления войны. Только при получении особой формы сигнала «ГРОМ» указанным лицам приказывалось вскрыть без промедления конверт и действовать строго по предписанию. Но сигнал «ГРОМ» так и не был подан до конца войны! А командиры армий, корпусов, дивизий и полков не знали, что делать, ждали офицеров связи, чтобы получить приказ на действия своих полномочий. А приказы сыпались – так один обгонял другого, создавая хаос в руководстве. По указанию Генштаба РККА15-й мехкорпус из Гродно двинулся в сторону Дубно (генерал-майор Рокоссовский К.К. «Солдатский долг»), а дивизия генерал-майора Бирюзова С.С. двинулась из Дубно (Украина) к Гродно (Белоруссия). На северной границе Черниговской и Киевской областей встретились 24.06.1941 г. два будущих маршала СССР, потолковали о ситуации и двинулись выполнять приказ.

IV. В ночь на 12.06.1941 г. границу в районе дислокации 5-й армии (генерал-майор Потапов М.И.) перешел немецкий унтер-офицер Вермахта и сообщил, что фюрер приказал на рассвете 22.06.1941 г. перейти границу и начать масштабное наступление на СССР. Генерал-майор Потапов М.И. тут же сообщил в штаб к Кирпоносу М.П. (командующему), а тот в Генштаб РККА. Заодно, Потапов М.И. известил штаб пограничных войск Украины, где ему ответили, что у них есть тоже такие сведения и все западные погранотряды получили приказ на отражение нарушения госграницы. Генерал-майор Потапов М.И., будучи в близких отношениях с адмиралом флота Кузнецовым Н.Г., уведомил его об этом. Адмирал сообщил, что Морской штаб тоже располагает   такими сведениями и отдан приказ о тщательной светомаскировке по Северо-Балтийскому и Черноморскому флотах, готовность №1, рассредоточение кораблей. А в ночь на 22.06.1941 в Киеве, Минске и Вильнюсе был «Бродвей» - никакой светомаскировки. Чувствуя надвигающуюся опасность, Жуков Г.К., как начальник Генштаба РККА, в 00.30 мин. 22.06.1941 г. подписывает Директиву №1, где приказывает всем в/ч: в случае нарушения Германией госграницы СССР, огня не открывать, на провокации не поддаваться.

Из дневниковой записи маршала С.М. Буденного:

Он, как председатель комиссии по приему артиллерийской установки М-20 «Катюша», должен был  с утра 21.06.присутствовать на ее испытании. Но в обед позвонили, чтобы ему к 18-00 прибыть в Кремль на Заседание Совета Обороны СССР. На этом совещании в присутствии членов политбюро Сталин сообщил о возможном нападении Германии с утра 22.06.1941 г.

В 03ч.12 мин. 22.06.1941 г. войска Манштейна перешли границу СССР в Прибалтике.

Посол Германии в СССР Шуленбург в здании МИД СССР в 04 ч. 37 мин. 22.06.1941 г. передал Молотову В.М. Меморандум об объявлении войны СССР.

В 06ч.30 мин. 22.06.1941 г. Сталин санкционировал Директиву №2.

В 07ч. 15 мин. 22.06.1941 г. директива отправлена в округа, где приказывалось: отбросить нарушителей за пределы СССР; границу не переходить; нанести авиацией бомбоудар по немецким аэродромам на глубину до 100 км.(Киев бомбили за 400 км).

Удары немецкой авиации к обеду 22.06.1941 г. завершили разгром авиации и сосредоточение войск Западного фронта без авиоприкрытия их расположения. Видя все это, командующий авиацией Западного фронта, герой Испании, генерал-майор авиации Копец И.И. в своем кабинете в 14-00 застрелился.

Надо признать, что большинство высших немецких генералов (Манштейн, Геринг, Гудериан, Модель, Рундштедт, Клюге, Линдеман) проходили годичную стажировку в СССР и сносно владели русским языком.

В 09ч 22.06.1941 г. по Всесоюзному радио выступил Молотов и сообщил о нападении Германии и начало войны с Германией .

В 14.ч 23.06.1941 г. по московскому времени Левитан объявил Указ Президиума ВС СССР о «Всеобщей мобилизации».

Военкоматы без вскрытия «красных» конвертов сразу не смогли сориентироваться кого призывать в первую очередь – запасников или приписников?

22.06.1941 г.

00ч.30 мин. Подписана Директива 31

03ч.12 мин. Вермахт перешел госграницу СССР

04ч.37 мин. Вручение Молотову ноты о войне

06ч.30 мин. Подписана Директива №2

07ч.15 мин. Директива №2 отправлена в округа

09ч.00 мин. Выступление Молотова по радио

14ч. 00 мин. Левитан объявил Указ о «Всеобщей мобилизации».

 

Краснянский В.

 

 

 

 

 

 