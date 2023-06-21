Вот как это было

I. 26.08.1939 г. Западным военным округом был обстрелян германский самолет ДО-101 с германскими дипломатами на борту и министром Риббентропом, следовавший в Москву для подписания Пакта о ненападении, о дружбе и экономических отношениях. Самолет получил ряд пробоин фюзеляжа, но никто не пострадал. Виновные пошли под трибунал. По данному инциденту НКО СССР своим приказом потребовало:
а) с истребителей ПВО и
в/ч снять вооружение и радиостанции;
б) на остальных типа самолетов
вооружение рации не снимать;
в) весь боезапас сдать
на склады Южного, Юго-западного,
Западного, Северо-западного и Прибалтийского округах;
(В 07 утра 22.06.1941
г. Жуков совершил таран германского Ю-87, ибо отсутствовало на самолете
вооружение. «История ВОВ»)
II. 14.06.1941 г. было опубликовано
сообщение ТАСС, в котором говорилось о сотрудничестве между Германией и СССР,
ибо заключен договор о ненападении – Пакт о нейтралитете.
III. В апреле-мае 1941 г. Генштаб РККА
всем в/ч, военкоматам и подчиненным структурам под роспись для строгого хранения
выдал «красные» конверты с планами действий на случай объявления войны. Только
при получении особой формы сигнала «ГРОМ» указанным лицам приказывалось вскрыть
без промедления конверт и действовать строго по предписанию. Но сигнал «ГРОМ»
так и не был подан до конца войны! А командиры армий, корпусов, дивизий и
полков не знали, что делать, ждали офицеров связи, чтобы получить приказ на
действия своих полномочий. А приказы сыпались – так один обгонял другого,
создавая хаос в руководстве. По указанию Генштаба РККА15-й мехкорпус из Гродно
двинулся в сторону Дубно (генерал-майор Рокоссовский К.К. «Солдатский долг»), а
дивизия генерал-майора Бирюзова С.С. двинулась из Дубно (Украина) к Гродно
(Белоруссия). На северной границе Черниговской и Киевской областей встретились
24.06.1941 г. два будущих маршала СССР, потолковали о ситуации и двинулись
выполнять приказ.
IV. В ночь на 12.06.1941 г. границу в
районе дислокации 5-й армии (генерал-майор Потапов М.И.) перешел немецкий
унтер-офицер Вермахта и сообщил, что фюрер приказал на рассвете 22.06.1941 г.
перейти границу и начать масштабное наступление на СССР. Генерал-майор Потапов
М.И. тут же сообщил в штаб к Кирпоносу М.П. (командующему), а тот в Генштаб
РККА. Заодно, Потапов М.И. известил штаб пограничных войск Украины, где ему
ответили, что у них есть тоже такие сведения и все западные погранотряды
получили приказ на отражение нарушения госграницы. Генерал-майор Потапов М.И.,
будучи в близких отношениях с адмиралом флота Кузнецовым Н.Г., уведомил его об
этом. Адмирал сообщил, что Морской штаб тоже располагает такими сведениями и отдан приказ о тщательной
светомаскировке по Северо-Балтийскому и Черноморскому флотах, готовность №1,
рассредоточение кораблей. А в ночь на 22.06.1941 в Киеве, Минске и Вильнюсе был
«Бродвей» - никакой светомаскировки. Чувствуя надвигающуюся опасность, Жуков
Г.К., как начальник Генштаба РККА, в 00.30 мин. 22.06.1941 г. подписывает
Директиву №1, где приказывает всем в/ч: в случае нарушения Германией госграницы
СССР, огня не открывать, на провокации не поддаваться.
Из дневниковой записи
маршала С.М. Буденного:
Он, как председатель
комиссии по приему артиллерийской установки М-20 «Катюша», должен был с утра 21.06.присутствовать на ее испытании.
Но в обед позвонили, чтобы ему к 18-00 прибыть в Кремль на Заседание Совета
Обороны СССР. На этом совещании в присутствии членов политбюро Сталин сообщил о
возможном нападении Германии с утра 22.06.1941 г.
В 03ч.12 мин.
22.06.1941 г. войска Манштейна перешли границу СССР в Прибалтике.
Посол Германии в СССР
Шуленбург в здании МИД СССР в 04 ч. 37 мин. 22.06.1941 г. передал Молотову В.М.
Меморандум об объявлении войны СССР.
В 06ч.30 мин.
22.06.1941 г. Сталин санкционировал Директиву №2.
В 07ч. 15 мин.
22.06.1941 г. директива отправлена в округа, где приказывалось: отбросить
нарушителей за пределы СССР; границу не переходить; нанести авиацией бомбоудар
по немецким аэродромам на глубину до 100 км.(Киев бомбили за 400 км).
Удары немецкой авиации
к обеду 22.06.1941 г. завершили разгром авиации и сосредоточение войск
Западного фронта без авиоприкрытия их расположения. Видя все это, командующий
авиацией Западного фронта, герой Испании, генерал-майор авиации Копец И.И. в
своем кабинете в 14-00 застрелился.
Надо признать, что
большинство высших немецких генералов (Манштейн, Геринг, Гудериан, Модель,
Рундштедт, Клюге, Линдеман) проходили годичную стажировку в СССР и сносно
владели русским языком.
В 09ч 22.06.1941 г. по
Всесоюзному радио выступил Молотов и сообщил о нападении Германии и начало
войны с Германией .
В 14.ч 23.06.1941 г. по
московскому времени Левитан объявил Указ Президиума ВС СССР о «Всеобщей
мобилизации».
Военкоматы без вскрытия
«красных» конвертов сразу не смогли сориентироваться кого призывать в первую
очередь – запасников или приписников?
22.06.1941
г.
00ч.30 мин. Подписана
Директива 31
03ч.12 мин. Вермахт
перешел госграницу СССР
04ч.37 мин. Вручение
Молотову ноты о войне
06ч.30 мин. Подписана
Директива №2
07ч.15 мин. Директива
№2 отправлена в округа
09ч.00 мин. Выступление
Молотова по радио
14ч. 00 мин. Левитан
объявил Указ о «Всеобщей мобилизации».
Краснянский В.