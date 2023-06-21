О предоставлении налогового вычета по расходам на лечение и приобретение медикаментов

Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя информирует:
В соответствии с п. 7 ст. 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» с гражданином, пребывающим в запасе и изъявившим желание поступить на военную службу по контракту в период чрезвычайных обстоятельств, либо для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации, может быть заключен контракт о прохождении военной службы на срок до 1 года.
Федеральным законом от 19.12.2022 № 545-ФЗ в ст. 351.7 Трудового кодекса Российской Федерации внесены изменения, согласно которым лица, призванные на военную службу по мобилизации, заключившие вышеуказанный контракт либо добровольно содействующие в выполнении задач Вооруженных Сил Российской Федерации, в течение 3 месяцев после окончания прохождения военной службы имеют преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности у работодателя, с которым состояли в трудовых отношениях до ухода на службу.
Данное право предоставлено лицам, с которыми приостановленный трудовой договор был расторгнут в связи с истечением срока его действия.
При отсутствии необходимой вакансии указанные лица имеют преимущественное право поступления на другую вакантную должность или работу, соответствующую их квалификации, а при их отсутствии на вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу.
При этом работа по соответствующей должности не должна быть противопоказана данному лицу по состоянию здоровья.
Действие указанных положений распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.
Помощник прокурора
района О. В. Космацкая