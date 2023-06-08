Вечная слава партизанам Крыма!

4 июня 2023 года в урочище Кок-Асан, находящегося на территории Белогорского района, традиционно состоялся митинг, связанный с чествованием памяти партизан жителями Крыма. Это юбилейная пятидесятая встреча такого формата.
В нашей республике
установлен оранжевый уровень опасности, характерный для прифронтовых зон, одним
из требований которого является запрещение сбора людей, особенно при проведении
таких мероприятий. Однако, а может и вопреки этому запрету, у памятного знака
ушедшим из жизни нашим защитникам собрались представители из многих районов
полуострова, не взирая на плохие погодные условия: плотный туман, дождливая
морось, прохлада.
Были на этом
мероприятии и мы, представители Белогорского отделения КПРФ и районного отделения
«Союза советских офицеров» с цветами, флагами.
На лесной
поляне установлен обелиск с мраморной плитой, где золотыми буквами указаны
фамилии 59 героев-партизан, павших смертью храбрых в годы войны.
Инициатором
создания мемориала, на месте решительного сражения с фашистской нечистью, был
учитель Заветненской средней школы Советского района, бывший партизан, к
сожалению, недоживший до наших дней, Николай Иванович Олейников. Сегодня его
дело продолжают его соратники по работе. В этой школе создан музей, ярко освещающий
боевые дела Ичкинского партизанского отряда и его командного состава. Особо в
музее представлены материалы командира этого отряда Михаила Александровича
Чуба.
По традиции возле
мемориала стояли в почетном карауле школьники Заветненской школы.
Митинг начался выступлениями
родственников погибших, представителей районных администраций, специалистов по
изучению и информированию научных кругов о героических делах партизан и
подпольщиков. Такое мероприятие сегодня проводится в пятидесятый раз с момента
создания мемориала памяти. Здесь собираются те, кому дорога память о наших предках,
тех героических свершениях и событиях, которые объединили народ.
У мемориала
звучали слова глубочайшего уважения и благодарности за сохранение памяти о
наших предках, за то, что мы в эти дни стремимся побывать на священном для нас
месте, которое является символом мужества, патриотизма, любви к своей Родине,
готовности к самопожертвованию с целью защиты родной земли. Эти традиции из
поколения в поколение передавались, передаются и будут передаваться. Нас нельзя
сломить потому что у нас память, любовь и уважение к нашей истории и нашему
старшему поколению. Это сейчас в полной мере выполняют наши ребята, участвующие
в СВО, создают чудеса массового и личного героизма.
Все выступавшие
высоко оценили вклад наших защитников. Их вклад неоценим. Все обращали внимание
на сохранение этой памяти, воспитания нашего подрастающего поколения на
героических делах партизан, отдавших свою жизнь с тем, чтобы над нами было
безоблачное небо, добро и достаток.
Во время
объявленной минуты молчания в память о погибших героях солдаты воинской части произвели
троекратный автоматный салют.
По окончании
митинга присутствующие возложили цветы к монументу.
Участник
митинга В. Д. Пугач