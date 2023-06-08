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четверг, 8 июня 2023 г.

Вечная слава партизанам Крыма!

4 июня 2023 года в урочище Кок-Асан, находящегося на территории Белогорского района, традиционно состоялся митинг, связанный с чествованием памяти партизан жителями Крыма. Это юбилейная пятидесятая встреча такого формата.

В нашей республике установлен оранжевый уровень опасности, характерный для прифронтовых зон, одним из требований которого является запрещение сбора людей, особенно при проведении таких мероприятий. Однако, а может и вопреки этому запрету, у памятного знака ушедшим из жизни нашим защитникам собрались представители из многих районов полуострова, не взирая на плохие погодные условия: плотный туман, дождливая морось, прохлада.

Были на этом мероприятии и мы, представители Белогорского отделения КПРФ и районного отделения «Союза советских офицеров» с цветами, флагами.

На лесной поляне установлен обелиск с мраморной плитой, где золотыми буквами указаны фамилии 59 героев-партизан, павших смертью храбрых в годы войны.

Инициатором создания мемориала, на месте решительного сражения с фашистской нечистью, был учитель Заветненской средней школы Советского района, бывший партизан, к сожалению, недоживший до наших дней, Николай Иванович Олейников. Сегодня его дело продолжают его соратники по работе. В этой школе создан музей, ярко освещающий боевые дела Ичкинского партизанского отряда и его командного состава. Особо в музее представлены материалы командира этого отряда Михаила Александровича Чуба.

По традиции возле мемориала стояли в почетном карауле школьники Заветненской школы.

Митинг начался выступлениями родственников погибших, представителей районных администраций, специалистов по изучению и информированию научных кругов о героических делах партизан и подпольщиков. Такое мероприятие сегодня проводится в пятидесятый раз с момента создания мемориала памяти. Здесь собираются те, кому дорога память о наших предках, тех героических свершениях и событиях, которые объединили народ.

У мемориала звучали слова глубочайшего уважения и благодарности за сохранение памяти о наших предках, за то, что мы в эти дни стремимся побывать на священном для нас месте, которое является символом мужества, патриотизма, любви к своей Родине, готовности к самопожертвованию с целью защиты родной земли. Эти традиции из поколения в поколение передавались, передаются и будут передаваться. Нас нельзя сломить потому что у нас память, любовь и уважение к нашей истории и нашему старшему поколению. Это сейчас в полной мере выполняют наши ребята, участвующие в СВО, создают чудеса массового и личного героизма.

Все выступавшие высоко оценили вклад наших защитников. Их вклад неоценим. Все обращали внимание на сохранение этой памяти, воспитания нашего подрастающего поколения на героических делах партизан, отдавших свою жизнь с тем, чтобы над нами было безоблачное небо, добро и достаток.

Во время объявленной минуты молчания в память о погибших героях солдаты воинской части произвели троекратный автоматный салют.

По окончании митинга присутствующие возложили цветы к монументу.

Участник митинга В. Д. Пугач