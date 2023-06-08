Вышел в свет первый летний номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!
В конце мая прошел VI Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ, посвященный борьбе с фашизмом и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В своем докладе лидер коммунистов Геннадий Зюганов очень четко и ясно определил задачи для партии по этим направлениям. Также он отметил, что коммунисты сумели напомнить народным массам о грандиозных достижениях социалистической Отчизны. Ее масштабные свершения и великие победы вывели наше Отечество в авангард мирового прогресса и стали вершиной российской истории. Однако для предотвращения надвигающегося кризиса и противостоянию распада России необходима консолидация «всех подлинно демократических и патриотических сил, объединенных идеей спасения Отечества». На страницах этого номера мы разместили постановления VI Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ, и мы, дорогие читатели, рекомендуем с ними ознакомиться.
Также мы подробно рассказываем о вступлении с начала лета в
действие целого ряда законов и других нормативно-правовых актов, которые
напрямую повлияют на жизнь граждан в самых разных сферах, в том числе и в
области социальной поддержки и пенсий. Это должен знать каждый.
В этом номере мы также рассказываем о том, как проходят
муниципальные этапы X Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества
«Земля талантов», где десятки юных крымчан смогли продемонстрировать
беспристрастному жюри свое творчество, а также заявить о себе, сражаясь за
призовые места.
Мы посчитали необходимым затронуть тему оптимизации,
проводившуюся чиновниками всех уровней на нашем полуострове, и о том, как ее
последствия сказались и продолжают сказываться на социально-экономическом
развитии Республики. Также мы продолжаем серию публикаций о преступной
деятельности украинских националистов, показавших свою фашистскую сущность еще
в годы Великой Отечественной войны. Это должен помнить каждый.
Помимо затронутых нами вопросов на страницах этого номера мы
рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего
полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как
можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее
распространении.
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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма».