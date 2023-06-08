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четверг, 8 июня 2023 г.

Вышел в свет первый летний номер газеты «Коммунист Крыма»

 Дорогие читатели!

В конце мая прошел VI Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ, посвященный борьбе с фашизмом и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В своем докладе лидер коммунистов Геннадий Зюганов очень четко и ясно определил задачи для партии по этим направлениям. Также он отметил, что коммунисты сумели напомнить народным массам о грандиозных достижениях социалистической Отчизны. Ее масштабные свершения и великие победы вывели наше Отечество в авангард мирового прогресса и стали вершиной российской истории. Однако для предотвращения надвигающегося кризиса и противостоянию распада России необходима консолидация «всех подлинно демократических и патриотических сил, объединенных идеей спасения Отечества». На страницах этого номера мы разместили постановления VI Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ, и мы, дорогие читатели, рекомендуем с ними ознакомиться.

Также мы подробно рассказываем о вступлении с начала лета в действие целого ряда законов и других нормативно-правовых актов, которые напрямую повлияют на жизнь граждан в самых разных сферах, в том числе и в области социальной поддержки и пенсий. Это должен знать каждый.

В этом номере мы также рассказываем о том, как проходят муниципальные этапы X Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов», где десятки юных крымчан смогли продемонстрировать беспристрастному жюри свое творчество, а также заявить о себе, сражаясь за призовые места.

Мы посчитали необходимым затронуть тему оптимизации, проводившуюся чиновниками всех уровней на нашем полуострове, и о том, как ее последствия сказались и продолжают сказываться на социально-экономическом развитии Республики. Также мы продолжаем серию публикаций о преступной деятельности украинских националистов, показавших свою фашистскую сущность еще в годы Великой Отечественной войны. Это должен помнить каждый.

Помимо затронутых нами вопросов на страницах этого номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.

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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма».

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