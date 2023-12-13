Обращение Геннадия Зюганова к народу России

Уроки 1993-го и время выводовИсполняется вот уже 30 лет «танковой» конституции. Она была спешно протащена вслед за страшными преступлениями Октября 1993-го…
Невозможно забыть события каждого из тех чёрных дней. Огромной трагедией обернулись они для нашей Родины, для каждой её семьи. Из памяти не стереть пережитое тогда – надежду и боль, волю к победе и горечь поражения.
Действующая сейчас российская конституция принималась на крови защитников советского народовластия. Что было нашей главной надеждой в те полные трагизма дни? То, что Россия избежит омута предательской вакханалии, не утонет, не захлебнётся, не закончит самоубийством. Что наша страна не канет в прошлое, подталкиваемая в пропасть «пятой колонной» и пинками натовского сапога, пришедшего выполнить очередную «миротворческую миссию». А ведь сегодня мы хорошо знаем, как это бывает. Как это случилось в Югославии, Ираке и Ливии. Как полыхает сейчас на Ближнем Востоке, где палестинцам предложили безжалостный выбор: покинуть родную землю или быть убитыми.
Невозможно стереть из памяти волю к победе и героизм обычных людей в дни «чёрного октября». Не забыть их светлого стремления выстоять, защитить советские завоевания, взять верх над предателями и изменниками. Не заглушить ощущение боли от того, что многим надеждам наших самых храбрых и честных сограждан тогда не суждено было сбыться.
В памяти остаются невероятные проявления воли и готовность к самопожертвованию во имя будущего. Ведь именно это определяло биение сердец защитников Дома Советов. Их пример и сегодня даёт нам силы продолжать дело борьбы за народовластие и справедливость, за возрождение Родины, за социализм.
Жизнь идёт вперёд. Утраты, ставшие нашим прошлым, наполнены великим смыслом. И они не должны быть забыты. Они важны и ценны именно тем, что служат уроком на будущее. Они укрепляют нас в правильности выбора, сделанного в юношестве благодаря нашим отцам и дедам, нашим учителям и наставникам, нашей родной Советской власти.
Да, нам никак не забыть горечь поражения тех трагических дней. Не стереть из памяти ощущение бессилия перед разрушительным напором танковых орудий, направляемых жестоким узурпатором. Но ведь и в этом есть повод для важного вывода: нужно сделать всё возможное, чтобы народ не становился жертвой. Он призван быть могучей силой, интересам которой подчиняется сам ход истории. А чтобы наполниться такой мощью, народу нужна хорошо организованная партия трудящихся. Она именуется партией коммунистов.
Национальный позор 93-го вершился на виду у всего мира. Западные журналисты охотно вели прямую трансляцию из центра Москвы. Орудия карателей прямой наводкой били по народным избранникам и по тем, кто вышел на защиту законной власти. Это был расстрел живых людей, а вместе с ним – будущего нашей Родины. Пальба велась в самое сердце России. Расстреливались чаяния и надежды целой страны. Её веру в светлые идеалы пытались превратить в руины, в дым, в пыль…
Всё, что было испытано нами тогда, явилось тяжёлым, знаковым уроком. Уроком для тех, кто взвалил на себя груз борьбы за интересы трудового народа, за будущее страны, за социализм. Это были особые уроки для партии, возрождённой усилиями истинных коммунистов ровно 30 лет назад.
Система власти, рождённая в вареве горбачёвско-ельцинского предательства, была закреплена скороспелой Конституцией. Она оказалась чуждой России. Страна ощущала, понимала, чувствовала, что, вопреки красивым фразам о свободе личности, правах человека, демократии, правовом государстве, её отбрасывают далеко назад. Навязываемый извне неолиберальный конструкт не приняли люди, воспитанные в духе любви к Родине, верящие в торжество идеалов дружбы и справедливости. А тяга к ней, свойственная русской культуре, была многократно усилена эпохой строительства социализма. Она стала сутью великого исторического явления под названием советский человек.
Советских людей – людей чести и совести – у нас всегда было большинство. Это они всем своим существом отвергли и варварскую приватизацию, и поругание подвигов Красной Армии, и расползание национализмов разных мастей, и попытку разделить наши города и кварталы между бандитскими группировками.
Сегодня мы должны глубоко понять, что в те лихие годы наш народ вновь совершил исторический подвиг. Он удержал своё Отечество от падения в бездну. А из пропасти такой глубины выбраться было бы уже невозможно.
Первой зримой народной победой стал день, когда наши, по-прежнему советские люди, вынудили власть вернуть стране парады 9 мая на Красной площади под красными знаменами Победы. Это случилось ещё тогда – в лихие девяностые. И это уже было предвестием того, что мы обязательно устоим.
А затем наш народ пошёл дальше. Он настойчиво продолжал священную борьбу за историческую память, за свою правду, за право гордиться подвигами отцов и дедов, великими достижениями ленинско-сталинской модернизации. Из самой гущи народной выдвинулось и зашагало по городам и весям России грандиозное явление – Бессмертный Полк. Власти пришлось принять эту новую традицию. Её представители и сами встали в ряды марширующих.
И вот тут-то наш великий народ поставил власть перед новым выбором. Патриотизм – это ведь не набор лозунгов. Он не может вечно витать в воздухе. Вне почвы высокое чувство патриотизма не прорастает и не развивается. Это учителю или поэту для выражения духовного настроя достаточно романтической заряженности и яркого, честного слова. Президенту и губернатору, министру и мэру этого мало. Те, кто наделены полномочиями, призваны доказывать патриотизм делом. Прежде всего, через свою политическую линию, через социально-экономический курс. Иначе – никак. В противном случае это станет попыткой обмана. А распознавать такие фокусы наш народ умеет неплохо.
Очень важно, что на ВДНХ открылась и работает выставка-форум «Россия». Она напоминает о том, что у нас тысячелетняя Держава, уникальная страна и красивая природа. Но это беда, что выставка не отражает достижения великой советской эпохи, которая стала вершиной русской цивилизации. Вспомнить о ней тем более важно, что приближается 100-летие того момента, когда остановилось талантливое, могучее, мужественное сердце В.И. Ленина. Он ушел из жизни, но его дело остается бессмертным. Оно осеняло весь прошлый век и продолжает звать нас к победе справедливости и защите человеческого достоинства.
Считаю, что необходимо регулярно обновлять экспозицию на ВДНХ. Крайне важно представить на ней великие завоевания советской власти. Тогда будет показана подлинная правда. В противном случае нельзя воспитать новое поколение, которое будет способно мужественно бороться с расползающимся по планете фашизмом.
Модель, навязанная нам под дулами танковых орудий, оказалась не способна развивать страну. Она явно мешает идти вперёд. Данный факт сегодня, по прошествии трёх десятилетий, готовы признать уже все, кроме безнадежных глупцов и откровенных предателей. Значит, нужно быть патриотами до конца – менять направление движения.
Увы, двойственность сегодняшней власти мешает начать процесс быстрого оздоровления страны. Замахнулись было на благое дело – выправить ельцинскую Конституцию. Но смелости не хватило взяться за него всерьёз. КПРФ выступила против такого недореформирования. Мы всегда считали: нельзя быть патриотами наполовину. Значит, нужно уверенно переходить на курс развития, созидания и прогресса. И учитывать, что запаса времени у нас всё меньше.
Тогда, в 1993-м, нас отбросили далеко назад. Навязали конституцию административного произвола и олигархического всевластия. Россия потеряла десятилетия драгоценного исторического времени. Вместе с ним утрачены позиции в науке и образовании. Потеряны уникальные технологии и инженерные школы. Разрушены целые отрасли производства. Не сосчитать утраты культурного и нравственного характера.
К счастью для себя и для нас, это историческое время не потеряли другие. Его не потеряли те, кто остался на платформе социализма и совершенствовал своё общество на этих передовых основах. Прежде всего, время для стремительного развития не потерял социалистический Китай. Напряжённо трудясь, под руководством КПК эта страна сумела выдвинуться в авангард социального и экономического прогресса.
Упорное расширение НАТО на Восток, а затем и специальная военная операция на Украине, обнажили жестокую истину: Запад стремится нас уничтожить. В принципе, конечно, не только нас. Санкции против Китая, длительная блокада Кубы, множество «цветных революций» по всему миру и издевательство над украинским народом – всё это свидетельствует, что уничтожить хотят любые признаки реального суверенитета и антиимпериалистического настроя – где бы ни возникали очаги такого рода политики.
Так выглядит общепланетарный контекст событий. И его научно предсказывал В.И. Ленин в работе «Империализм, как высшая стадия капитализма». Но прямо сейчас на прицел мировым жандармом взяты именно мы – Россия. И уничтожить готовы нас всех, вне зависимости от наших симпатий и возрастов, профессий и политических пристрастий. Ликвидировать хотят всех – без остатка и навсегда!
Глобальному капиталу не нужна сильная и самостоятельная Россия. Ему вообще претит идея о том, что народы могут отстаивать свой суверенитет, свой исторический путь, свои ценности. Ему не нравится стремление уважать предков, искать путь в будущее на принципах справедливости. И народ России ему тем более враждебен, коль скоро несёт в глубинах своей памяти выдающуюся советскую идею и великий советский опыт. Проект, который доказал возможность отвергнуть мир угнетения и совершить марш-бросок в будущее справедливости и социального прогресса.
Увы, несмотря на осознание очевидных угроз, избавление от последствий антисоветской «цветной революции» девяностых идёт крайне медленно. Наследие смутной эпохи предательства и развала по-прежнему живо. Оно остаётся с нами не только в памяти. Всё ещё источает свой смрад Ельцин-центр. Представители «пятой колонны» активно конспирируются, полные надежд взять реванш. Ленинский Мавзолей драпируется к 9 мая так, будто не его образ вдохновлял наших отцов – победителей фашизма. Да и факты поругания памятников великой советской эпохи случаются не только на территории бандеровской Украины.
В такой обстановке сложно рассчитывать, что молодёжь непременно вырастет на лучших традициях. Что она впитает подлинную историю своей Отчизны – без подтасовок и наговоров, хитроумных умолчаний, русофобии и антисоветских пошлостей.
Вот и выходит, что тридцатилетие трагических октябрьских событий и проталкивания «танковой» конституции должно сподвигнуть всех нас к глубокому осмыслению не только прошлого, но и происходящего сегодня.
Из века в век наша большая страна движется по океану истории как громадный, сложно устроенный корабль. Все, кому суждено оказаться у штурвала и прокладывать курс, обязаны понимать меру своей ответственности. Нахождение на капитанском мостике – это не возможность прихватизировать и грабить, не повод балдеть и куражиться, не индульгенция на фальсификацию выборов, не право подрывать национальную безопасность и сдавать позиции на мировой арене. Мы вдоволь насмотрелись на подобное и в преддверии, и после расстрела 1993-го.
Всякая власть должна понимать, что её право существовать определено не высшими силами. По сути, в любой Конституции любой страны указано, что источник власти – народ. Нынешняя власть просто обязана избавляться от тяжкого наследия «лихих 90-х». Таков очевидный, я бы сказал, спасительный выбор нашего народа. И на данный момент это вопрос не только столь желательного для России успеха. Это вопрос национальной безопасности, сбережения народа в штормящем мировом океане истории. Тот вопрос, который должен стать главным содержанием президентской выборной кампании.
Пора полностью распрощаться со «смысловыми галлюцинациями» Запада – не просто имперского, но и империалистического. Пора, наконец, как непреложный факт осознать, что спасти нас может лишь подлинно новый национальный прорыв. Что успешное будущее мы построим только на фундаменте коллективизма, справедливости и развития. Ибо только они способны обеспечить то народное единство, которое столь необходимо сегодня для победы.
Да и ещё раз да - наше успешное движение вперёд необходимо и возможно! Но достижимо оно только на основе полного и окончательного отказа от неолиберальной догматики. Более того, если будем честны, то и этим ограничиться мы не сможем. В рамках капитализма спасательного круга для России не существует. Президент В.В. Путин и сам ведь признал, что капитализм зашел в тупик. Пришло время отказаться от всех потуг процветать на основе одряхлевшей и не справляющейся системы. Путеводная звезда для нашего корабля – социализм.
Ни одна эпоха не бывает калькой с прошлых исторических периодов. Но в 1917 году перед нашей страной уже стоял судьбоносный выбор – полный распад или мобилизация ради развития на новой основе. И тогда миллионные народные массы России услышали зов времени. Наши люди по большей части не были погружены в тонкости марксистской науки. Но своим народным чутьём трудящиеся России ощутили: правда за большевиками, правда за Лениным! И благодаря этому сгоревшая в Первой мировой войне, разорванная в клочья страна была спасена. Воссоздана. Выдвинулась в авангард мирового прогресса.
Это не только путь наших героических предков. Это и наш путь тоже. Это путь нашей народной правды. Это путь защиты от острейших вызовов времени. Это путь победы над распоясавшимися глобалистами.
В Вашингтоне – главной цитадели капитализма – нас вознамерились уничтожить. И по правилам противника борьбу за наше достойное будущее не выиграть. Но у нас есть всё необходимое, чтобы победить по своим собственным правилам. Именно это доказала наша великая советская история. История социалистического строительства.
У КПРФ есть программа возрождения Родины, Программа Победы. У нас есть талантливые люди, способные её осуществить. Мы глубоко дорожим своей опорой на широкие массы трудящихся. Государственно-патриотические силы накопили большой и интересный опыт созидания, опыт народных предприятий. Эта практика заслуживает самого активного распространения по всей необъятной России.
Уверен, что воля народа к справедливой и достойной жизни возобладает. Россия проложит дорогу в новый прекрасный мир! Мир дружбы, правды и созидания.
Г.А. Зюганов, Председатель ЦК КПРФ