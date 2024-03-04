Последствия не передачи показаний счетчиков

Если вы передаете показания счетчиков, плату за коммунальные услуги рассчитывают по фактическому потреблению.
Если не передавать показания счетчиков, то:
- в первые 3 месяца платы рассчитывают по вашему
среднемесячному потреблению за последние 6 месяцев. В случае если счетчикам
меньше 6 месяцев расчет осуществляется по среднемесячному потреблению за
последние 3 месяца, если счетчикам меньше 3 месяцев – по нормативу.
- по истечению 3 месяцев плату рассчитывают по
нормативу;
- если не передавать показания счетчиков 6 месяцев
коммунальные службы обязаны в течение 15 дней провести проверку приборов учета
и снять показания.
После проверки, при условии, что счетчик исправен и
пломбы не повреждены, должны сделать перерасчет. Если перерасчет в большую
сторону – нужно доплатить, если в меньшую – переплату вычтут из квартплаты за
следующие месяцы.
Порядок расчета и внесения платы за коммунальные
услуги установлен постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.
Прокуратура Железнодорожного района г.
Симферополя