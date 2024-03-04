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понедельник, 4 марта 2024 г.

Последствия не передачи показаний счетчиков

 Если вы передаете показания счетчиков, плату за коммунальные услуги рассчитывают по фактическому потреблению.

Если не передавать показания счетчиков, то:

- в первые 3 месяца платы рассчитывают по вашему среднемесячному потреблению за последние 6 месяцев. В случае если счетчикам меньше 6 месяцев расчет осуществляется по среднемесячному потреблению за последние 3 месяца, если счетчикам меньше 3 месяцев – по нормативу.

- по истечению 3 месяцев плату рассчитывают по нормативу;

- если не передавать показания счетчиков 6 месяцев коммунальные службы обязаны в течение 15 дней провести проверку приборов учета и снять показания.

После проверки, при условии, что счетчик исправен и пломбы не повреждены, должны сделать перерасчет. Если перерасчет в большую сторону – нужно доплатить, если в меньшую – переплату вычтут из квартплаты за следующие месяцы.

Порядок расчета и внесения платы за коммунальные услуги установлен постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

 

Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя                             