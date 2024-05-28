Поздравление от Союза советских офицеров

УВАЖАЕМЫЕ ПОГРАНИЧНИКИ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК!!!
28 мая 1918 года, 106 лет назад, Декретом Совнаркома было создано Главное Управление пограничной охраны. Пограничники всегда были и сегодня остаются символом мужества, надёжности, готовности к самопожертвованию при выполнении воинского долга.
Вы зорко стерегли границы молодой Советской
России – вся страна знала таких героев, как: Андрей Иванович Коробицын, ценой
своей жизни не пропустивший через границу на Западе группу диверсантов 21
октября 1927 года; парторг Александр Захарович Краев, командовавший погранотрядом
в Хасанском районе, который ценой своих жизней не пропустил японских
нарушителей 1 мая 1935 г.; комсомолец Валентин Сергеевич Котельников,
самоотверженно сражавшийся в рукопашном бою с самураями и погибший от вражеской
пули в октябре 1935 г.; Фёдор Ефимович Крайнов – отважный пограничник -
пулемётчик Посьетского отряда на оз. Хасан, получивший смертельное ранение в
схватке с японскими провокаторами 25 марта 1936 г.; Никита Фёдорович Карацупа,
задержавший на Дальнем Востоке сотни нарушителей границы и многие-многие другие
имена Героев…
В тот страшный день 22 июня 1941 года Вы первыми приняли
удар фашистов, рвавшихся «покорить» и расчленить нашу страну, истребить
советский народ, установить «новый порядок». Бессмертной славой покрыли себя
заставы лейтенантов Усова и Сивачёва, сражавшиеся с фашистами до последнего
патрона, до последней капли крови. Нам никогда не забыть бесстрашные и отважные
подвиги героев – защитников Брестской крепости, оказавшихся первыми и
принявшими бой на пограничных рубежах нашей Советской Родины, на пути
беспощадной машины Вермахта.
И в мирное, послевоенное, как, казалось бы, время, Вы
отдавали свои жизни за мирное небо и безопасность границ нашей страны. Навсегда
в наших сердцах останется кровавым рубцом бессмертный подвиг героев -
пограничников под командованием старшего лейтенанта Ивана Ивановича
Стрельникова и полковника Демократа Владимировича Леонова, защитивших от
китайских провокаторов 2 и 15 марта 1969 года нашу Приморскую землю – остров
Даманский, отдав свои жизни. По разным данным, в боях за Даманский погибли 58
советских пограничников. Даже теперь, несмотря на то, что преступники Горбачёв
и Ельцин в 1991 году отдали его Китаю, он навсегда останется «драгоценным
островом», окроплённым кровью наших советских солдат и офицеров.
Прошло 79 лет после окончания Великой Отечественной войны.
Мир в ней для нас с Вами ценой своих жизней героически завоевали миллионы наших
граждан Советского Союза. Срок немалый. Сменилось не одно поколение
пограничников. Лишь памятники, напоминающие о тех, кто отдал свою жизнь,
отстаивая суверенитет и неприкосновенность родной земли на государственной
границе, стоят, как бессменные часовые. Именами героев - пограничников названы
заставы и корабли, населённые пункты, школы и улицы во многих городах нашей
Родины. Но живы славные традиции отцов и дедов, старших товарищей – высокое
чувство долга, патриотизм и храбрость. Они призывают к бдительности, к подвигу,
учат стойкости и мужеству.
Летопись пограничных войск пополняется новыми примерами
мужества и героизма, которые сродни подвигам Героев времен Великой
Отечественной войны. Одно из ярчайших свидетельств этого - повседневный ратный
труд, бдительная охрана государственной границы, события и дела, которыми живёт
нынешнее поколение пограничников.
И сегодня Вы охраняете рубежи нашей Родины, на Дальнем
Востоке, в Афганистане, в Сирии и Средней Азии, на Северном Кавказе, в
Заполярье, в Крыму и на российско-украинской границе…
Земной поклон Вам, защитники Державы в зелёных фуражках!
Крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия и мирной службы на
границе!
С праздником Вас, дорогие друзья!
Уверен, правда за нами! Мы возродим нашу Советскую Родину,
Советскую власть и социализм! И Победа всегда будет за нами!
Командующий Восточным Военным округом (ССО),
член ЦИК МССО, ЦС МОО ССО России,
член Исполкома ДПА,
Председатель ПКО ВСД «Русский Лад»,
член Координационного Совета
ООД «ВСД «Русский Лад»,
член Комитета Приморского краевого
отделения КПРФ В.В. Гришуков