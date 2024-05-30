Вышел в свет очередной номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!«Россия, труд, народовластие, социализм!» — в этих четырех словах сфокусирован смысл борьбы коммунистов. Сегодня КПРФ выступает единственной политической организацией, которая последовательно отстаивает права людей наемного труда и национально-государственные интересы. Это единственная партия, разработавшая программу-минимум, предлагающую новую экономическую политику, планы преодоления «социальных джунглей» и восстановления справедливости, гарантирования национальной безопасности и ремонта политической системы стали программой спасения страны.
Вместе с тем коммунисты поднимают еще одну актуальную и злободневную тему – борьба с фашизмом. Весь мир становится свидетелем откровенной фашизации капиталистических стран. Этот деструктивный процесс можно сравнить с двадцатыми–тридцатыми годами XX века. Все мы прекрасно помним, во что это вылилось и сколько миллионов человеческих жертв за собой повлекло. В наше время этот процесс уже затронул не только Украину, но и активно распространяется по всему миру. Наступление фашизма должно быть остановлено! Это утверждение стало одним из тезисов IX (майского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ, состоявшегося в Подмосковье 25 мая. В работе Пленума принял участие первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко. Об этом и том, какие процессы протекают на Крымском полуострове, читайте в нашем материале.
Здоровое политическое противостояние в многопартийном парламенте является залогом развития страны, повышения благосостояния народа и улучшения его качества жизни. Однако в нашей стране и с качеством, и с жизнью все не так однозначно. Может быть из-за того, что парламентское большинство во многом лоббирует интересы ограниченного количества граждан нашей страны, а большинство выдвигаемых коммунистами инициатив просто игнорируются. В очередном нашем материале мы собрали мнения депутатов Госдумы от КПРФ о предложенной Минфином новой прогрессивной шкалы НДФЛ и политики налогообложения граждан. Рекомендуем ознакомиться.
Также мы рассказали о прошедшем в Симферопольском ГО КПРФ заседании вновь избранного Бюро и о том, какие вопросы стояли в повестке дня перед крымскими коммунистами.
Помимо затронутых нами вопросов на страницах этого номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.
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