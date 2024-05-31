КОНКУРС "ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ" ПРОШЕЛ В БЕРЕГОВОМ

27 мая в Доме культуры села Береговое города Феодосии состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов».
Проведение отборочного этапа в Феодосии уже стало доброй традицией и творческие коллективы города с энтузиазмом и вдохновением принимают участие в нашем конкурсе, представив на смотр жюри 37 номеров. Поскольку тема конкурса в этом году посвящена году семьи, то и работы конкурсантов были очень добрыми, светлыми и трогательными. Открыл мероприятие приветственным словом региональный куратор конкурса по Республике Крым Александр Чернышев, который подчеркнул, что феодосийская земля богата талантами, и как подтверждение тому – итог прошлого сезона, когда в финальных мероприятиях в Москве Крым представляли всего семь работ, из них двое – из Феодосии. А Чернышев выразил уверенность в том, что и в этом году таланты Феодосии достойно выступят и на межрегиональном отборе, который состоится в Севастополе, а затем и в столице нашей Родины!
Пои итогам заседания жюри, в состав которого вошли Александр Чернышев – заслуженный артист РК, Сергей хуторной – режиссер молодежных театров, помощник регионального куратора конкурса и Лилия Шуляр – педагог по вокалу, руководитель вокальной студии «Престиж» Белогорского РДК, места распределились следующим образом:
- «Вокал» – лауреатом третьей степени стала Огнева Любовь, второй степени Нехорошко Дарья и студия «Калейдоскоп», лауреатом первой степени – Кюреган Кира;
- «Художественное чтение»: младшая возрастная категория, третье место разделили Астахов Александр и Голяк Иван, первое место заняла Ведмедь Оксана; в средней возрастной категории третье место разделили Тесленко Станислав и Козенюк Арина, первое место заняла Шушунова Людмила; в старшей возрастной категории второе место заняла Радова Анастасия, первое место – Качаев Вадим;
- «Хореография»: в средней возрастной категории второе место занял Ансамбль крымско-татарского танца «Отуз», первое место дуэт Каринин Никита и Байкова Анастасия; в старшей возрастной категории третье место разделили Ансамбль «Коктебельские росточки» и Ансамбль «Канон», второе место занял Ансамбль танца «Фантастика», первое место – Фольклорный коллектив «Кара-Даг».
В завершении конкурса всех участников и лауреатов от имени Феодосийского городского комитета КПРФ поздравил участник СВО, кавалер «Ордена Мужества» Шмат Анатолий Данилович, который вручил памятные сувениры и диплому лауреатам конкурса и грамоты участникам. В своем выступлении Анатолий Данилович подчеркнул, что тема семьи в настоящее время особенно близка и востребована, в первую очередь для тех, кто стоит на защите нашей Родины, и поблагодарил всех участников за их творчество. Александр Чернышев в своем заключительном слове так же поблагодарил конкурсантов за прекрасный праздник, который они подарили и жюри и всем гостям, присутствующим в зале и друг-другу, и выразил уверенность в том, что и в следующем году «Земле талантов» в Феодосии быть! Так же А. Чернышев от имени оргкомитета конкурса поблагодарил заместителя Председателя Феодосийского городского совета Пузанова Алексея Александровича и директора «МБУК ДК с. Береговое» Прищепу Дениса Анатольевича за оказание содействия в проведении муниципального этапа конкурса в Феодосии.