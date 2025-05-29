Научные данные должны стать основой для законотворчества

На заседании Комитета ГС РК по делам семьи и ветеранов под председательством Сергея Богатыренко были рассмотрены вопросы патриотического воспитания молодежи и социальной поддержки ветеранов.
В качестве одного из основных вопросов, ходе заседания были заслушаны результаты комплексного социологического исследования, проведенного для выявления основополагающих проблем, с которыми сталкиваются люди старших возрастных групп, а также состояния молодых семей. Председатель комитета обратился к крымским ученым за помощью в исследовании этих важнейших вопросов. О результатах проделанной работы участники заседания узнали из доклада академика, доктора социологических наук Павла Андреевича Хриенко. В свою очередь присутствующие отметили значимость этих исследований для формирования социальной политики и разработки эффективных программ поддержки данной категории граждан.
Также была представлена информация о результатах исследования на тему «Крымская семья в социологическом измерении». Данный труд позволил выявить проблемы, требующие решения, в направлении повышения качества жизни крымских семей.
Напомним, что эти вопросы были рассмотрены во исполнение Указа Президента РФ №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», где одной из главных задач стоит сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи. Один из пунктов Указа предполагает определять социологические показатели достижения национальных целей, целевых показателей и выполнения задач, а также обеспечить постоянный мониторинг таких социологических показателей.
«Был проведен мониторинг положения жизни людей старшего возраста, а также семей и молодежи возрастом до 35 лет. Озвученные проблемы были выстроены в рейтинг и проведен анализ их причин. Собранная информация, позволит более качественно и предметно подходить к вопросам данных категорий населения при законотворческой деятельности, – пояснил важность проведенных исследований Сергей Богатыренко. – По итогам доклада информация была принята к сведению и будет дальше использована в работе».
В современных условиях проблемы семьи в Российской Федерации определяются как особо важные и требующие безотлагательных решений. На это нацеливает Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Вопросы, связанные с поддержкой семьи, обозначены в документе как особо актуальные. В статье 10 Указа Президента специально отмечена необходимость «определить социологические показатели достижения национальных целей, целевых показателей и выполнения задач, предусмотренных настоящим Указом, а также обеспечить постоянный мониторинг таких социологических показателей». Это имеет непосредственное отношение к решению проблем в сфере брачно-семейных взаимоотношений, к реализации национального проекта «Семья».
Отметим, что в представленном на заседании отчете содержатся данные социологического исследования проблем семьи в Республике Крым по итогам прошедшего «Года семьи».
По словам председателя Комитета ГС РК по делам семьи и ветеранов, в результате проведенного исследования проблем, связанных с семьей в Республике Крым, учеными установлено, что проблемы брачно-семейных отношений в Республике Крым являются особо актуальными, как и во всей стране.
«Актуальность определяется необходимостью укрепления семейных отношений на принципах традиционных ценностей, решения других многочисленных проблем. Установлено, что особо важной является проблема именно укрепления брачно-семейных отношений, – отметил Сергей Богатыренко. – Отрадно понимать, что в ходе исследования выяснялись основные мотивы вступления граждан и, прежде всего, молодых людей в брачно-семейные отношения. Основным мотивом, определяющим создание молодой семьи (заключение брака), в Республике Крым является «духовно-нравственный». На это указали 67 % респондентов. Специально изучались причины, которые ведут к расторжению брака и распаду семьи. Среди них наиболее существенными были выделены: «психологическая несовместимость супругов» – 27 %, «бытовая неустроенность в браке» – 19,5 %; «материальные проблемы» – 22,5 %. Такого содержания ответы давались прежде всего молодыми супругами».
Кроме того, по словам Павла Андреевича Хриенко, особое внимание при изучении брачно-семейных отношений уделялось проблемам, связанным со снижением рождаемости.
«В тексте отчета представлены причины снижения рождаемости, основными из которых являются следующие: материальные проблемы, жилищные проблемы, отсутствие уверенности в завтрашнем дне, безработица и нежелание иметь детей современными молодыми семьями. Все отмеченные проблемы требуют специального изучения и принятия решений по их преодолению, – отметил ученый. – В целом, проведенное социологическое исследование по теме «Крымская семья в социологическом измерении» выявило имеющиеся проблемы и определило основные рекомендации населения региона по их преодолению».
Второй частью доклада П. А. Хриенко стало Социологическое исследование по выявлению основополагающих проблем в жизнедеятельности людей старших возрастных групп и определении путей их решения.
В тексте отчета представлено большое количество ответов на открытые вопросы. Они дают общее представление о состоянии общественного сознания и оценки по исследуемым проблемам лиц старших возрастных групп Республики Крым в целом...
Полный материал читайте в № 10 от 29.05.2025 г.