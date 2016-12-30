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пятница, 30 декабря 2016 г.

Уважаемые товарищи!

Дорогие друзья!

Примите мои теплые, дружеские поздравления с Новогодними праздниками. Для нашего народа они соединяют в себе сразу три события: встречу Нового года, Рождества и нашего уникального праздника — старого Нового года.
Мы стараемся встретить их в кругу родных и близких за праздничным столом. Желаем друг другу здоровья и радости, поднимаем бокалы за все доброе и хорошее. Загадываем самые, казалось бы, несбыточные желания. Для каждого эти дни полны сказочным, теплым и радостным содержанием.
Сколько бы зим и лет ни прожили мы на белом свете, какие бы ни были на дворе времена, каждый раз мы с нетерпением и надеждой ждем ночи на 1 января. Ждем по-детски, с предвосхищением чуда. Ждем по-взрослому, трезво взвешивая все, что может привнести новый год в нашу повседневную жизнь.
Наступающий 2017-й — год особый. Он необычно значим и весом. К нему готовятся все, кому дороги идеалы мира и труда, свободы и справедливости, равенства и братства. Это год столетия Великой Октябрьской социалистической революции.
Мы встретим его устремленными в будущее, убежденными в правоте нашего дела. Именно такими были наши предки, боровшиеся за достойную жизнь, за построение великой советской державы.
В семейном кругу, в трудовых коллективах, на улицах и площадях все вместе мы войдем в год грядущий с поздравлениями и теплыми пожеланиями нашим близким, добрым знакомым и друзьям.
Я желаю вам, чтобы 2017-й принес перемены к лучшему. Успехов, здоровья и благополучия в Новом году!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ


Уважаемые товарищи!

Сердечно поздравляю. Вас с наступающим Новым, 2017, годом и Рождеством Христовым!
Новый год и Рождественские дни — самые любимые наши народные праздники.
Они добрые и, несмотря на зимнюю погоду, по-настоящему теплые праздники.
Они объединяют нас вокруг наших главных ценностей: это любовь к детям, к родителям, к своим близким, к своему дому, к своей стране.
У каждого из нас уходящий год сложился по-разному. Но так или иначе в эти дни все мы вспоминаем о том, что считаем для себя самым главным — подводим символический итог прожитого и думаем о будущем.
Дорогие товарищи! Хочу пожелать всем вам в Новом, 2017, году исполнения желаний, чтобы исполнилось и получилось все, что вы наметили, загадали, задумали.
Пусть осуществляются все ваши добрые начинания, планы и замыслы. Пусть эти светлые праздники наполнят ваши сердца радостью и новой надеждой, принесут в каждую семью мир и согласие, благополучие и уют.
У нашего народа есть старая добрая традиция — в новогодние праздники дарить друг другу подарки. Давайте в эти дни подарим своим близким самое ценное, самое дорогое — уважение, внимание и любовь. И пусть душевный покой, тепло и достаток сопутствуют вам не только в праздники, но и всю жизнь!
С Новым, 2017, годом!

Олег Соломахин,
первый секретарь
Крымского рескома КПРФ


Человек труда был хозяином в своей стране


Двадцать пять лет назад произошла геополитическая катастрофа: не стало моей Родины — Союза Советских Социалистических Республик, созданного 94 года назад Владимиром Ильичем Лениным. Распад СССР стал социальной трагедией, экономическим поражением и «откатом» в прошлое для России и для всех республик, входивших в состав Советского Союза.

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Хроника нашей борьбы в уходящем году

Заканчивается 2016 год, который для крымских коммунистов был очень ответственным. Он вместил в себя как решение государственных задач, так и решения общекрымских и региональных проблем. Газета «Коммунист Крыма» постоянно информировала своих читателей о различных акциях, мероприятиях, проводимых как Крымским республиканским, так и местными отделениями КПРФ, непосредственно выезжая в эпицентры. Сегодня мы хотели бы напомнить о наиболее ярких и масштабных мероприятиях, проведенных в 2016 году.
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Новый год в Советском Союзе


Приближаются новогодние праздники. Для каждого советского человека Новый год был особенный, самый долгожданный праздник. К нему начинали готовиться еще загодя.
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пятница, 23 декабря 2016 г.

СССР как мечта человечества

25 лет назад случилось великое земное горе — был уничтожен Советский Союз, который замышлялся как мечта человечества.
И эта мечта не состоялась. Советский Союз закололи предательски — в спину. Это напоминало ночное убийство. Когда умер Советский Союз, началась тьма — кромешная, тянувшаяся не один год.
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ГРОЗИЛСЯ наказать коммуниста Желтенко, а попался сам

В здании городской администрации Керчи прошел сход граждан общественных организаций по вопросу парковых зон. Администрацию представляли два заместителя Роман Кириченко и Богдан Жорняк. На сходе граждан чиновники не представили генплан, и это возмутило присутствующих. На территории Комсомольского парка было выдано разрешение на строительство гостиницы. Присутствующие говорили, что до сих пор нет генерального плана и четких границ всех парков и скверов Керчи. Керчане обвинили городскую власть в бездействии, халатности и наплевательском отношении к экологической ситуации в городе.
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