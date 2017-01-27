пятница, 27 января 2017 г.
Работать по совести
Зов Октября
ХХ век — век России. России красной. А все начиналось в октябре 1917 года. О России вдруг заговорили все. Простые труженики — рабочие и крестьяне — тепло приветствовали красную Россию. Буржуазия люто ее возненавидела. Молодому советскому государству пришлось с оружием в руках защищаться от кровожадных империалистов всех мастей — внутренних и внешних. Октябрь в России утвердился и дал свои ростки другим народам и государствам.
Это наш Сталинград боевой
В июле 1942 года мощная ударная группировка врага, преодолев сопротивление наших войск, вышла в район Сталинграда. Группировка насчитывала 1 миллион 11 тысяч человек, 10290 орудий, 675 танков и 1216 самолетов. Нависла угроза захвата города. Началась яростна борьба за Сталинград, за каждую улицу, за каждый дом.
Геннадий Зюганов: «Гениальность Ленина»
Имя будущего
Довольно часто я слышу от людей левого и патриотического толка, от наших союзников и даже товарищей такие слова: «Ленин – один из наиболее выдающихся исторических деятелей России XX столетия!» Вероятно, считается, что мы должны это воспринимать как позитивную оценку Ленина. А я думаю о том, как даже в далеко не худшие умы за последние 25 лет въелось периферийное, локальное мышление, мышление обочины цивилизации, когда то, что происходит за пределами нашей страны и нашего времени, представляет чисто абстрактный интерес – неплохо бы этим интересоваться, но вроде как совсем необязательно.
четверг, 12 января 2017 г.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
12 января свой 95-летний юбилей отмечает Раиса Исааковна Андронова - член Коммунистической партии с 1954 года, ветеран Великой Отечественной войны, участница Сталинградской битвы, кавалер орденов «Отечественной войны» II степени и «Красной Звезды».
Центральный комитет Коммунистической партии Российской Федерации, Крымское республиканское, Симферопольское городское отделения КПРФ, редакция газеты «Коммунист Крыма», товарищи по партии сердечно поздравляют Раису Исааковну с Днем рождения и желают юбилярше крепкого здоровья, долгих лет жизни, боевого духа и успешной работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Подписаться на: Сообщения (Atom)