Дорогие друзья!
Примите мои теплые, дружеские поздравления с Новогодними праздниками. Для нашего народа они соединяют в себе сразу три события: встречу Нового года, Рождества и нашего уникального праздника — старого Нового года.
Мы стараемся встретить их в кругу родных и близких за праздничным столом. Желаем друг другу здоровья и радости, поднимаем бокалы за все доброе и хорошее. Загадываем самые, казалось бы, несбыточные желания. Для каждого эти дни полны сказочным, теплым и радостным содержанием.
Сколько бы зим и лет ни прожили мы на белом свете, какие бы ни были на дворе времена, каждый раз мы с нетерпением и надеждой ждем ночи на 1 января. Ждем по-детски, с предвосхищением чуда. Ждем по-взрослому, трезво взвешивая все, что может привнести новый год в нашу повседневную жизнь.
Наступающий 2017-й — год особый. Он необычно значим и весом. К нему готовятся все, кому дороги идеалы мира и труда, свободы и справедливости, равенства и братства. Это год столетия Великой Октябрьской социалистической революции.
Мы встретим его устремленными в будущее, убежденными в правоте нашего дела. Именно такими были наши предки, боровшиеся за достойную жизнь, за построение великой советской державы.
В семейном кругу, в трудовых коллективах, на улицах и площадях все вместе мы войдем в год грядущий с поздравлениями и теплыми пожеланиями нашим близким, добрым знакомым и друзьям.
Я желаю вам, чтобы 2017-й принес перемены к лучшему. Успехов, здоровья и благополучия в Новом году!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ