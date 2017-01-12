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четверг, 12 января 2017 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

12 января свой 95-летний юбилей отмечает Раиса Исааковна Андронова - член Коммунистической партии с 1954 года, ветеран Великой Отечественной войны, участница Сталинградской битвы, кавалер орденов «Отечественной войны» II степени и «Красной Звезды».
Центральный комитет Коммунистической партии Российской Федерации, Крымское республиканское, Симферопольское городское отделения КПРФ, редакция газеты «Коммунист Крыма», товарищи по партии сердечно поздравляют Раису Исааковну с Днем рождения и желают юбилярше крепкого здоровья, долгих лет жизни, боевого духа и успешной работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.


Мы в дороге, мы в пути

Газета «Коммунист Крыма» – одна из старейших на постсоветском крымском пространстве. 6 ноября мы будем отмечать свое двадцатипятилетие. Она меняла название, в ней в разное время трудились известные и опытные наши товарищи. Но она никогда не изменяла своим принципам – служить идеалам социализма, быть верным и надежным пропагандистом идеи нашей Коммунистической партии, постоянно отстаивать интересы человека труда, бороться за установление подлинного народовластия.
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Космическая эра началась по московскому времени


«Сергей Павлович был не только гениальным ученым, он был истинным первопроходцем, творцом первых блестящих побед космонавтики, побед, которые принадлежат ему лично, нашей стране, всему миру. Именно Королеву и его соратникам мы обязаны тем, что космическая эра человечества началась по московскому времени…», - это слова Владимира Владимировича Путина стали цитатой выставки прославленного имени «Космический гений России», которая открылась в библиотеке-филиале №4 им. М. М. Коцюбинского централизованной библиотечной системы для взрослых городского округа Симферополь.
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ВЕРНУТЬ ЮБИЛЯРА ДЕТЯМ

Есть литературные произведения, с которыми читатель, познакомившись однажды, не расстается всю жизнь. Одним из таких творений является повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». В этом году этой книге-юбиляру «Тимур... » исполнилось 75 лет. Не одно поколение советских ребят воспитывалось на примерах героев этой замечательной повести. Считаю, что ее незаслуженно изъяли из школьной программы.
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Крымская скульптурная Лениниана

Как дань глубокого уважения крымчан к бесконечно дорогому человеку стоят в городах и селах нашей республики памятники Ильичу. Самый первый из них был сооружен по проекту М. Я. Харламова в 1924 г.
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За что они любят Столыпина

Правителей постсоветской России отличает ярое неприятие Сталина. Свершения, достигнутые страной под руководством вождя, столь грандиозны, что даже господин Медведев, пытавшийся в бытность президентом сделать антисталинизм «государственной идеологией», не единожды был вынужден их признавать. Тем не менее, они, на взгляд «демократов», ни в коей мере не могут оправдать Сталина, поскольку методы, которыми он действовал, абсолютно неприемлемы в нравственном отношении, и цена достигнутых советским обществом успехов была недопустимо велика.
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СИВЫЙ МЕРИН АНТИКОММУНИЗМА


7 ноября, в день 99-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, на нескольких каналах Российского телевидения состоялись передачи по обсуждению значения этой великой даты. Однако ни один канал не соизволил показать массовые демонстрации и митинги трудящихся по этому поводу. Своеволие телевизионных бонз понятно – они, как и вся путинская власть, привыкли душить всякое проявление крамольной мысли о величии всего советского – от Октябрьской революции, потрясшей весь капиталистический мир, до становления советской цивилизации.
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