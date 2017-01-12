12 января свой 95-летний юбилей отмечает Раиса Исааковна Андронова - член Коммунистической партии с 1954 года, ветеран Великой Отечественной войны, участница Сталинградской битвы, кавалер орденов «Отечественной войны» II степени и «Красной Звезды».
Центральный комитет Коммунистической партии Российской Федерации, Крымское республиканское, Симферопольское городское отделения КПРФ, редакция газеты «Коммунист Крыма», товарищи по партии сердечно поздравляют Раису Исааковну с Днем рождения и желают юбилярше крепкого здоровья, долгих лет жизни, боевого духа и успешной работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.