О партийной дисциплине

В основе строения любой партии, если она хочет быть настоящей партией, лежит партийная дисциплина. Без партийной дисциплины нам не справиться ни с одной серьезной задачей. Дисциплина организует саму партию. Снизу доверху и наоборот. И человек, вступивший однажды в партию, это должен принять как истину, как аксиому. Можно смело утверждать, что партийная дисциплина равнозначна по своей силе строгой дисциплине в армии. Как не может быть сильной армии без дисциплины, так и не может быть сильной партии без крепкой дисциплины.
Но позиция большинства во главе с товарищем Сталиным не позволили увести нашу партию ни круто влево, ни резко вправо.
К сожалению, партийная дисциплина в нашей стране захромала с приходом к власти Хрущева. Его либеральные действия позволили в нашей партии воспитать целое поколение оппортунистов либерального толка. Все эти хрущевские птенцы придут к власти в 1985 году и до конца сделают то, о чем мечтал еще Троцкий со своей гвардией. К концу 90-х годов мы получили целую плеяду партийных предателей, сумевших навязать обществу другие либерально-демократические ценности, далекие от программно-уставных требований КПСС. Непоследовательность Программе партии, игнорирование ее важнейших уставных требований, в том числе и соблюдение партийной дисциплины, приводят к печальным последствиям. А в нашем случае и к разрушению государства.
КПРФ – правопреемственница КПСС. Партия также требует соблюдения каждым членом КПРФ партийной дисциплины, выполнения в полном объеме уставных требований, независимо от занимаемых партийных постов.
К большому сожалению, многие болезни прошлого плавно переходят и в нашу сегодняшнюю партийную жизнь. К тому же эти болезни прошлого увязываются с малограмотностью, демагогией и большими амбициями. Как правило, нарушают партийную дисциплину те члены партии, которые никогда глубоко не изучали ни Программу КПРФ, ни ее Устав. Такие члены партии действуют только по одному принципу – партия нам должна. Отсюда – необузданный критицизм, болезненная демагогичность и завышенное представление о своей личности и ее роли в партии. Все это энтропия, не имеющая ничего общего с КПРФ. Невоспитанность, малообразованность и нежелание выполнять партийную дисциплину – вот диагноз таких горепартийцев. Я и партия, но не партия и я. Прямо скажем, для КПРФ это не подходит. Мы настоятельно советуем таким партийцам подыскать другую политическую силу, а такие, несомненно, есть, где исповедуют такой энтропический принцип. КПРФ – партия сильных и крепких единодумцев со строгой партийной дисциплиной, обязательной для всех. Партия избавлялась и будет избавляться от всех тех, кто игнорирует и грубо нарушает наши программно-уставные требования. Наша сила – в идейном единстве, сплоченности рядов и партийной дисциплине.
Валерий Лавров,
секретарь Крымского
рескома КПРФ