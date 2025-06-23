Коммунисты Симферополя почтили память погибших во время Великой Отечественной войны!

22 июня 2025 года Симферополе, в день памяти и скорби, прошло возложение цветов к Вечному огню, в память о тех, кто не дожил до Победы в Великой Отечественной войне.
В мероприятии приняли участие коммунисты, сторонники партии, члены Союза советских офицеров, представители Симферопольской городской организации инвалидов войны, вооруженных сил и участников боевых действий, а также жители Симферополя.
Возглавлял шествие первый секретарь Симферопольского городского отделения КПРФ Василий Саенко.
«Эта памятная дата навсегда останется в наших сердца, дата начала Великой Отечественной войны. Самой ужасной войны, унесшей жизни миллионов людей. В этот день без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз. Обратите внимание что и сейчас, страны Запада напали на Россию, руками нацистской, а негодна братской, Украины. Но мы победим, как и тогда, в этом нет сомнения», – подчеркнул, выступая перед собравшимися, Василий Саенко.
Пресс-служба КРО КПРФ