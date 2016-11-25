«Успехи» Крымской власти

А есть ли поддержка крестьянину?
Миллионные дотации, выделенные в текущем году Москвой на развитие агропромышленного Крыма, освоены не будут. Большая часть дотаций, выделенных сельхозпроизводителям, не дошла до адресатов.
В то же время на сайте Министерства сельского хозяйства ежемесячно приводятся данные о расходовании бюджетных средств. На 1 ноября полностью освоены средства, выделенные ГУПам, начинающим фермерам и владельцам семейных животноводческих ферм.
На поддержку растениеводства Москва выделила крымчанам 1 миллиард 700 миллионов рублей, из этих денег распределены только 472 миллиона, из 1 миллиарда 100 миллионов рублей субсидии на поддержку экономических региональных значимых программ в области животноводства освоены менее 17%.
Из денег, выделенных на поддержку производителей шерсти, затрат на приобретение элитных семян, племенное животноводство, не распределено ни копейки. Нулевой результат – в освоении денег на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения РФ» и развитие кооперативов.
Прочерки в графе «факт» стоят в 18 строках таблицы.
Кто кого?
Пляжи и гидротехнические сооружения на побережье Крыма необходимо срочно передать муниципалитетам, чтобы своевременно начать подготовку к курортному сезону. От Совета министров пора потребовать реальной борьбы с теневым сектором жилья.
На заседании Комитета по санаторно-курортному и туристическому комплексу Госсовета Крыма генеральный директор санаторно-оздоровительного комплекса «Руссия», депутат Валерий Коваленко выдвинул предложение – передать все пляжи и гидротехнические сооружения из республиканской собственности муниципалитетам.
«Главы муниципальных образований практически все готовы принять пляжи для дальнейшего использования и подготовки курортного сезона, – заверил Коваленко. – Сейчас ничего не делается».
По словам Коваленко, ГАУ «Распорядительная дирекция имущества РК», как балансодержатель, только в следующем году объявит торги по передаче пляжей в аренду. Кроме того, «затруднительно представить» как балансодержатель будет контролировать исполнение обязательства арендаторами по содержанию береговой линии в надлежащем состоянии в период курортного сезона. Чтобы «в кратчайшие сроки устранить путаницу», депутат предлагает передать все пляжные территории и гидротехнические сооружения в муниципальную собственность, поскольку каждый муниципалитет может самостоятельно определить подрядчика и следить за состоянием территорий.
Вместе с управлением пляжными территориями Коваленко предлагает отдать муниципалам право самостоятельно определять их категорию, и, соответственно, ограничивать доступ.
«Расширить категории на общедоступные, детские, родителей с детьми, с ограниченным доступом с учетом категорийности учреждений, предоставляющих услуги размещения», – озвучил свое предложение директор курортного комплекса.
Экс-глава ЗАО «Крымтур», депутат Евгений Михайлов, которому принадлежит база отдыха «Приморье» с половиной пляжей Коктебеля, в очередной раз повторил тезис о том, что доступные пляжи лишь стимулируют теневой сектор, и без того наживающийся на туризме.
«Они все стоят на тарифах как для населения, по 300 коек – уже гостиницы, – возмутился депутат. – Налогов не платят, внутри торгуют вино-водочными, общепитом».
Михайлов считает: передача пляжей в аренду через аукционы приведет к тому, что управлять крымскими прибрежными территориями будут предприятия, находящиеся за сотни километров от полуострова. Муниципалитеты при этом не могут повлиять на ситуацию и никакой ответственности не несут.
«Мы, в конечном итоге, придем к разрушению», – убежден депутат.
Он предложил перейти от дискуссий к требованиям от Совмина взять ситуацию под контроль.
«Давайте будем требовать от руководства Крыма – и серьезно требовать за такие случаи, – подчеркнул Михайлов. – Сделали 100-метровую зону закрытой – все равно стройки идут. Никто ни на что не обращает внимания, ни на какие законы, какой-то коллапс».
Напомним, по решению Совмина в 2014 году Противооползневое управление Крыма лишилось прав на передачу в аренду берегоукрепительных сооружений под предлогом того, что арендаторы возвели незаконные заборы, кафе, солярии и даже гостиницы на бунах. Силам «народной самообороны» было поручено снести все незаконные сооружения, а Минстрою – заняться ремонтом обветшавших за постсоветский период волнорезов и берм.
Впоследствии пляжи и берегоукрепительные сооружения перешли на баланс Распорядительной дирекции имущества РК, которая намерена вновь передавать их в аренду.
Блеск и нищета
В Крыму успешно реализуются мероприятия госпрограммы РК «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия РК на 2015-2017 годы». В этом пыталась убедить депутатов Госсовета, членов Комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия министр культуры республики Арина Новосельская.
Общий объем финансирования программы в 2016 году составит 1 миллиард 600 миллионов рублей, к концу октября около 1 миллиарда 300 миллионов уже было получено. Основная часть средств пошла на содержание учреждений культуры и на зарплату их работникам. 60 миллионов рублей было направлено на их оснащение, укрепление материально-технической базы.
В городах и районах Крыма работают библиотеки – стационарные и передвижные. Специальный разукрашенный автобус – библиобус – «колесит по району», приезжает в деревню и месяц стоит там, приглашая сельских жителей прийти почитать книги. Первыми приходят, конечно, любопытные дети.
Современную библиотеку нельзя представить себе без Интернета. Тут ситуация интересная: распорядители средств как-то не подумали, что для выхода во всемирную виртуальную сеть нужен компьютер. Министр культуры описывает типичную ситуацию так: «До полумиллиона можно тратить на прокладку Интернета, хватит четыре раза всю деревню обмотать! Но Интернет есть, а компьютеров в библиотеках нет».
Арина Новосельская – музыкант, поэтому с удовольствием говорит о музыкальных школах. Десяти наиболее успешным школам в десяти регионах Крыма было выделено по 1 миллиону рублей на приобретение музыкальных инструментов. По ее словам, «последний раз такая практика внедрялась лет 30 назад… ». Некоторые школы купили концертные рояли, другие – кабинетные электронные мини-рояли. Кто-то приобрел скрипки и аккордеоны, кто-то – целый оркестр народных инструментов. Все, естественно, остались очень довольны.
О том, что из 966 учреждений культуры Крыма 501 не отапливается, а 7 отапливаются частично, министр Новосельская депутатам рассказывать не стала – они об этом и сами знают.
Ольга Картошина,
Глеб Заскоков