Крымчане выходят на защиту советского наследия

27 ноября жители города Феодосия провели митинг-протест против переноса памятника Владимиру Ильичу Ленина, организованный местным отделением КПРФ, а также ветеранскими организациями.
Газета «Правда» уже сообщала («Коммунисты Крыма против бандеровских провокаций», № 129), что в Крыму некоторые местные князьки-единороссы развернули работу по перемещению памятников В. И. Ленину с центральных площадей, а то и вовсе закрывают глаза на акты вандализма, как это случилось в Судаке. Все эти «инициативы» единороссов буквально взорвали информационное пространство в Крыму. Жители полуострова возмущены действиями сегодняшних властей, которые продолжают в Крыму дело украинских национал-радикалов. Такие задумки и действия чиновников от «Единой России» вносят социальное неспокойствие в регионе, повышают градус политической напряженности.
Именно с этой тревогой и пришли люди на площадь у светомузыкального фонтана, чтобы не допустить исполнение коварных планов властей города. Около 600 человек собрались под знаменами Победы, флагами КПРФ и ЛКСМ РФ. Феодосийцы были настроены решительно, чтобы сказать власть придержащим, что они готовы отстоять свою историю, защитить память о советской эпохе. Участники митинга-протеста держали в руках плакаты: «Ленин стоял, Ленин стоит, Ленин будет стоять!», «Господа! Прежде, чем ломать, - учитесь, учитесь и учитесь строить!», «Люди! Берегите памятники, как зеницу ока! Это наша история!» и другие.
Открыл митинг член Бюро Крымского рескома и Феодосийского городского отделения КПРФ, депутат городского Совета, ветеран Вооруженных Сил СССР Владимир Карпович Осауленко, который, в частности, сказал: «10 лет назад феодосийцы отстояли крымскую землю от присутствия на нашей земле натовского сапога, тем самым заложив основы будущей «Крымской весны». К сожалению, нынешняя власть города уподобляется национал-радикалам из современной Украины, которая своими непродуманными действиями раскалывает общество по идеологическим, национальным и территориальным признакам. Действия городских властей приводят к забвению истинной истории города, открещиваясь от всего советского, уничтожая памятники советской эпохи и непосредственно основателю нашего государства СССР Владимиру Ильичу Ленину. Обидно, что исключительно высокий морально-политический факт присвоения городу Феодосии высокого почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» явился поводом для городских властей демонтировать памятник В. И. Ленину. Эти планы вызывают у феодосийцев и особенно у ветеранов Великой Отечественной войны недопонимание, озабоченность и тревогу».
На протестном митинге выступил Председатель городского отделения общественных организаций ветеранов, депутат городского совета, почетный житель города Феодосии Валерий Сергеевич Ракитянский. Он от имени всех ветеранских организаций города выразил протест в связи с решением городских властей переместить памятник Ленину. «Мы, старшее поколение, прошедшие горнило Великой Отечественной войны, тяжелейшие испытания, данные нам временем и судьбой, сделаем все, чтобы не допустить демонтаж памятника основателю Великого государства СССР Владимиру Ильичу Ленину», - сказал ветеран. Почетный гражданин города Феодосии твердо заявил: «Памятник будет стоять на том месте, где его установили жители нашего города в далеком 1944 году сразу же после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Мы на этом стояли и будем стоять! Руки прочь от памятника Ленину! Сохраним советскую историю нашего города!»
Первый секретарь Крымского рескома Олег Соломахин отметил в своем выступлении, что волна по переносу памятников В.И.Ленину прокатилась по всему Крыму. Подобные заявления были сделаны властями в Симферополе, Красноперекопске, Керчи. В связи с этим он предложил провести подобные митинги-протесты по всему Крыму. «Мы заставим власть уважать и чтить историю не только царскую, но и советскую. Советские люди, будь-то мирные строители или воины-защитники, этого заслужили», - отметил Олег Андреевич.
Он призвал все здоровые силы полуострова сплотиться и дать решительный бой русофобам и антисоветчикам всех мастей. На митинге выступили первый секретарь Феодосийского городского отделения КПРФ Алексей Пузанов и другие.
В ходе митинга-протеста коммунисты организовали сбор подписей по сохранению памятника В. И. Ленину в городе Феодосия в его исторических реалиях.
Митинг-протест закончился принятием резолюции, в которой участники протестной акции решительно потребовали от власти города прекратить любые попытки переноса, сноса и уничтожения памятников советской эпохи и призвали всех крымчан встать на защиту памятников Владимиру Ильичу Ленину и других памятных мест советского периода.
P.S. Нам стало известно, что власти Феодосии собираются демонтировать еще один памятник советской эпохи — памятник большевику Ивану Андреевичу Назукину, погибшему от рук белогвардейцев в 1920 году, а на его месте установить памятник Александру III, который когда-то стоял на этом месте. Что же, сегодняшней городской власти дороже память о царе, нежели о борце против иностранных интервентов. Впрочем, все вполне понятно, ибо истинное лицо действующей власти горожане уже увидели. Буквально на последней сессии городского совета было принято решение о закупке 10 легковых автомобилей Toyota Camry для чиновников города стоимостью в 2 миллиона рублей каждая. А это значит, что в ближайшее время придется бороться не только за историческую память, но и против обнаглевших чиновников.
Сергей Белов
На имя первого секретаря Судакского городского отделения КПРФ поступил ответ за подписью заместителя главы администрации города Судака Э. С. Аблялимова в связи с разрушением вандалами памятника В. И. Ленину. В ответе говорится, что по техническим показаниям памятник «не может быть реставрирован и не подлежит восстановлению». К сожалению, в ответе дается очень туманный ответ, что собирается власть города сделать по его восстановлению. Крымская общественность будет внимательно отслеживать все действия властей города по установлению виновников и их привлечению к ответственности, а также за ходом восстановительных работ самого памятника.
Мы уверены, что жители города Судака сделают все, чтобы в их городе стоял памятник В. И. Ленину, особенно в преддверии 100-летнего юбилея Великой Октябрьской социалистической революции.
Мы также надеемся на то, что ни в одном поселении округа Судак подобного больше не произойдет.
Слово - за властью.
Редакция газеты «Коммунист Крыма»
«Руки прочь от Ленина!»
Заявление Севастопольского городского комитета КПРФ
Уважаемые крымчане и севастопольцы!
Призываем вас обратить внимание на крайне тревожную ситуацию, складывающуюся на наших глазах. Идет целенаправленное наступление на нашу историю. Под угрозой - памятники В.И.Ленину, показавшему всему человечеству иной путь развития общества: социальной справедливости, товарищества и братства. Наивысшего расцвета наша страна достигла при Советской власти, когда она находилась в руках трудового народа.
К сожалению, в нынешней России либеральные и возрождающиеся проимперские силы при молчаливом попустительстве властей все сильнее глумятся над нашей исторической памятью. Они пытаются оболгать все советское, уничтожить все, что сделало нашу Родину мощным, независимым государством.
В Украине наследники Гитлера и Бандеры сегодня разрушают памятники Ленину, стирают Советскую историю, насаждая нацизм и ненависть к России. Что привело к братоубийственной войне, террору и потере государственного суверенитета. Неужели мы уподобимся этим фашистским недобиткам?!
Но и в Крыму сегодня разгорается очаг антисоветизма. Так, в ночь с 20 на 21 октября 2016 года в Судаке на главной площади города неизвестными лицами был разрушен памятник Ленину. Власти Феодосии и Красноперекопска хотят убрать памятники Ленину с главных площадей своих городов. В Севастополе планируется открыть памятник «Исход белых войск Врангеля» вместо Мемориального комплекса обороны и освобождения Севастополя 1941-1944 г.г.
Мы знаем, зачем это делается. Нынешняя власть, ограбившая народ и доведшая своих граждан до нищеты, стремится стереть память о великих свершениях советской эпохи, нанося удар по Ленину, — создателю первого в мире государства трудящихся. А нам есть чем гордиться: победа над Западной интервенцией и объединение распавшейся страны, индустриализация, победа над фашизмом, прорыв в космос, создание ядерного щита и сверхдержавы!
Севастопольский городской комитет КПРФ выражает свое глубокое возмущение творящимися в Крыму событиями. По мнению КПРФ, люди, затеявшие борьбу с памятниками Ленину, — провокаторы, стремящиеся разобщить наш народ. Они ведут нас к новому витку ненависти и вражды.
Мы призываем всех крымчан и севастопольцев к бдительности и единству. Не допустим глумления над нашей великой историей! Сохраним мир и согласие на полуострове.
Руки прочь от Ленина!
Руки прочь от советской истории!
Василий Пархоменко,
первый секретарь Севастопольского
городского отделения КПРФ,
депутат Ленинского муниципального совета
города Севастополя